Наш «физик» и лирик» Александр Городницкий

Без его песен ни пойти в поход, ни посидеть за столом, ни вспомнить с друзьями молодость. Короче, без них, а значит и без него, никуда. 20 марта Александру Городницкому исполнилось 85.

Что первично? Наука? Серьезный ученый, автор огромного числа работ — это Городницкий. Песни, творчество? И это — он, классный бард, под переборы гитары которого одно поколение встречало студенческий расцвет, другое — росло и взрослело, а третье открывало для себя атмосферу давно прошедшего времени. Нет, разделить невозможно, в Городницком физика с лирикой не спорили, а как-то органично друг друга дополнили. И это здорово! Александр Городницкий — такой пласт культуры, описать который лишь ему самому, геофизику, и под силу. Хотя из этой идеи ничего не получится: настоящая звезда, Александр Моисеевич был и остался скромным и доступным, без малейшего признака звездности, человеком. Обычным человеком, именем которого назван перевал в горах и астероид! Как говорят, если бы такого человека не было, его надо было бы придумать! Хотя невозможно и это. Городницкому — 85, он не устает удивлять, поражать, заводить и восхищать. При нем как-то стыдно жить скучно и серо. Мы постараемся соответствовать, Александр Моисеевич! И споем хором — в вашу честь, Маэстро и хороший человек.

Недавно Александр Городницкий сдал в печать новый сборник стихов «Различие в возрасте». Название книги подарило одно из стихотворений 2017 года. Ну а пока мы ждем выхода книги, вспомним строки из песен барда, разошедшихся на цитаты:

— Атланты держат небо на каменных руках. — В каком краю тебе бы ни везло, Без детства своего ты всюду беден. — Не страшно потерять уменье удивлять, Страшнее — потерять уменье удивляться. — Не вернуться на старенький снимок… — И, сколько на икону ни гляди, С души не ототрешь мазутных пятен, И смысл жизни лишь тогда понятен, Когда она, по сути, позади. — И грянут трубы, миру раструбя Еще недавно бывшее секретом, Что женщина уходит от тебя, И жизнь твоя кончается на этом.