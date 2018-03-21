Прокопьев предлагает ужесточить наказание за продажу фальшивых лекарств

Депутат Государственной думы Александр Прокопьев выступил за ужесточение ответственности за распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий через сеть Интернет — вплоть до лишения свободы сроком на 12 лет. Депутат стал инициатором поправок в КоАП и УК РФ , которые готовятся в нижней палате парламента.

Об этом Александр Прокопьев рассказал 20 марта в ходе визита российской делегации в Страсбург , где прошла церемония передачи ратификационной грамоты о присоединении России к конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции («Конвенция «Медикрим»). По словам депутата, через Всемирную сеть распространяется половина всех контрафактных лекарств в мире. В борьбе с лекарственным фальсификатом «необходимы дополнительные рычаги».

«Те, кто занимается этой деятельностью ради собственной выгоды, ставят под удар жизни людей. Они заслуживают самого строго наказания», — убежден Александр Сергеевич.