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Прокопьев предлагает ужесточить наказание за продажу фальшивых лекарств
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Прокопьев предлагает ужесточить наказание за продажу фальшивых лекарств 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Депутат Государственной думы Александр Прокопьев выступил за ужесточение ответственности за распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий через сеть Интернет — вплоть до лишения свободы сроком на 12 лет. Депутат стал инициатором поправок в КоАП и УК РФ, которые готовятся в нижней палате парламента.
Об этом Александр Прокопьев рассказал 20 марта в ходе визита российской делегации в Страсбург, где прошла церемония передачи ратификационной грамоты о присоединении России к конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции («Конвенция «Медикрим»). По словам депутата, через Всемирную сеть распространяется половина всех контрафактных лекарств в мире. В борьбе с лекарственным фальсификатом «необходимы дополнительные рычаги».
«Те, кто занимается этой деятельностью ради собственной выгоды, ставят под удар жизни людей. Они заслуживают самого строго наказания», — убежден Александр Сергеевич.
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