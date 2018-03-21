Ещё
В Иркутске реконструируют мемориальный комплекс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутске реконструируют мемориальный комплекс 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
По результатам открытого голосования жителей Иркутска, в городе будет реконструирован историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». Этот вариант поддержали более 15 тысяч граждан, заявила в эфире Радио «Комсомольская правда» заммэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Фёдорова.
«Помимо поддержки местных жителей, этот проект был одобрен и представителями религиозных конфессий», — сообщила Фёдорова.
Кроме того, реставрированы будут и другие объекты, среди которых Лисихинский парк и центральная площадь.
Заммэра также рассказала о работе местных коммунальных служб в зимний период.
«За последние два месяца поступило чуть более 600 жалоб на управляющие компании за плохую уборку снега. Только с 2018 года из дворов и с трасс было вывезено более четырёхсот тонн снега. В 2017 году этот показатель не дотягивал и до ста тысяч», — отметила она.
Парламентская газета: последние новости
Переписку в мессенджерах нельзя считать охраняемой законом тайной, заявили в ФСБ Регионы просят отсрочить запуск госинформсистемы ЖКХ Мэй утверждает о наличии у России намерения и мотива отравить Скрипаля
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»87
Российский офицер принял героическую смерть41
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором388
Собчак признала свое «определенное положение»40
США пригрозили привлечь РФ к ответственности110
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение