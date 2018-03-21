В Иркутске реконструируют мемориальный комплекс

По результатам открытого голосования жителей Иркутска , в городе будет реконструирован историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». Этот вариант поддержали более 15 тысяч граждан, заявила в эфире Радио « Комсомольская правда » заммэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Фёдорова

«Помимо поддержки местных жителей, этот проект был одобрен и представителями религиозных конфессий», — сообщила Фёдорова.

Кроме того, реставрированы будут и другие объекты, среди которых Лисихинский парк и центральная площадь.

Заммэра также рассказала о работе местных коммунальных служб в зимний период.

«За последние два месяца поступило чуть более 600 жалоб на управляющие компании за плохую уборку снега. Только с 2018 года из дворов и с трасс было вывезено более четырёхсот тонн снега. В 2017 году этот показатель не дотягивал и до ста тысяч», — отметила она.