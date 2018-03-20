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Биологи стали свидетелями необычной встречи ягуара и муравьеда в Бразилии
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Биологи стали свидетелями необычной встречи ягуара и муравьеда в Бразилии 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: Мир24
Ягуар испугался крупного муравьеда, которого встретил у водоема в Бразилии. Свидетелями забавной ситуации стали местные биологи.
Интересную встречу животных зафиксировали биологи в заболоченной впадине Пантагал в Бразилии, сообщил сайт «Мир 24». Леопард дождался, пока муравьед отойдет от водоема, и только после этого осмелился подойти. Ученые постарались объяснить поведение хищника.
Гигантские муравьеды снабжены огромными когтями, которые могут легко разорвать
— биолог.
Муравьеды вырастают до 130 сантиметров и способны серьезно травмировать хищников.
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из-за  серьезных проблем со здоровьем.
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