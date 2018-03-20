Биологи стали свидетелями необычной встречи ягуара и муравьеда в Бразилии

Ягуар испугался крупного муравьеда, которого встретил у водоема в Бразилии . Свидетелями забавной ситуации стали местные биологи.

Интересную встречу животных зафиксировали биологи в заболоченной впадине Пантагал в Бразилии, сообщил сайт «Мир 24». Леопард дождался, пока муравьед отойдет от водоема, и только после этого осмелился подойти. Ученые постарались объяснить поведение хищника.

Гигантские муравьеды снабжены огромными когтями, которые могут легко разорвать

— биолог.

Муравьеды вырастают до 130 сантиметров и способны серьезно травмировать хищников.

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