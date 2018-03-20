Минобороны назначит пособия женам военных

По утверждению представителей министерства, жены военных, особенно в отдаленных гарнизонах, очень часто не могут найти работу и остаются нетрудоустроенными. Для того, чтобы помочь им, ведомство планирует назначить ежемесячные выплаты, равные МРОТ — 9489 рублей в месяц. На выплаты также могут рассчитывать безработные мужья женщин-контрактниц — их в стране более 40 000. Супруги военных, ухаживающие за больными детьми, также получат право на это пособие.

А недавно в правительстве высказали намерения освободить семьи с детьми от налогов.