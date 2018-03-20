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Минобороны назначит пособия женам военных
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Минобороны назначит пособия женам военных 

Детстрана.ру 4 часа назад
Фото: Детстрана.ру
По утверждению представителей министерства, жены военных, особенно в отдаленных гарнизонах, очень часто не могут найти работу и остаются нетрудоустроенными. Для того, чтобы помочь им, ведомство планирует назначить ежемесячные выплаты, равные МРОТ — 9489 рублей в месяц. На выплаты также могут рассчитывать безработные мужья женщин-контрактниц — их в стране более 40 000. Супруги военных, ухаживающие за больными детьми, также получат право на это пособие.
А недавно в правительстве высказали намерения освободить семьи с детьми от налогов.
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