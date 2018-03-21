Фото-тур с овцебыками закончился предложением руки и сердца 

Житель Сингапура Джошуа Вонг сделал незабываемый подарок своей невесте. Предложение руки и сердца на вершине горы посреди снежных пустынь Ямала. Джошуа специально привёз девушку на Ямал, чтобы сделать запоминающиеся предложение руки и сердца. Помолвки предшествовало испытание жизнью в дали от цивилизации.
Предложение руки и сердца на краю света
По словам Андрея Савченко директора турагентства «Дискавер Ямал» изначально романтичная парочка ехала в фото-тур с овцебыками в составе международной туристической группы вместе с фотографом Дмитрием Архиповым. Уже тогда Джошуа Вонг предупредил организаторов тура о том, что хочет сделать предложение своей пассии, но она об этом не знает. Тогда-то и созрел план сделать предложения после восхождения туристической группы на одно из предгорий полярного Урала. Возможно, историю Джошуа и Джесс даст развитие еще одному типу туризма — романтическому.
Символ будущей семьи Вонг
Источник фотографии: фотограф Андрей Архипов