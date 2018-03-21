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Раскрыта еще одна тайна майя
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Раскрыта еще одна тайна майя 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ученые из Смитсоновского института тропических исследований (Панама) установили, что майя выращивали собак и некоторых других животных для торговли в ритуальных целях. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а кратко о ней сообщает Phys.org.
Исследователи изучили кости животных, найденные в 2012 году при раскопках древнего города майя Сейбаль в Гватемале. Углерод имеет два стабильных изотопа. Один характерен для диких растений, другой — для домашних. Содержание изотопов позволило определить, чем питались животные.
К слову, кости датированы 700-350 гг. до нашей эры. Установлено, что в этот период времени собак кормили кукурузой. Это говорит о том, что они уже были одомашнены, как и кошки и индейки. И это самое древнее свидетельство приручения животных в предклассическую эпоху цивилизации майя.
По мнению исследователей, собак выращивали для торговли. Их продавали для участия в религиозных ритуалах. Дело в том, что большинство костей животных было обнаружено на территории церемониального комплекса.
"В Азии, Африке и Европе одомашнивание животных шло рука об руку с развитием городов, — говорит археолог Эшли Шарп. — Но в Северной и Южной Америке люди, возможно, выращивали животных для церемониальных целей. Развитие городов, похоже, не было напрямую связано с развитием животноводства".
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