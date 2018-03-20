Выставка «Хатынь — святыня национальной памяти» отметит 75-летие трагедии

Архивные материалы, иллюстрирующие преступления гитлеровских оккупантов против мирного населения белорусской деревни в годы Великой Отечественной войны, составили основу выставки «Хатынь — святыня национальной памяти», открывшейся в Минске , сообщает БЕЛТА.

Историки утверждают, что 75 лет назад 22 марта в пятидесяти четырех километрах от Минска был по-весеннему солнечный день. Но тени от этого дня в белорусской деревни Хатынь навсегда легли мученическим крестом памяти над судьбами 149 селян, половине из которых не исполнилось в 1943 году и шестнадцати лет. В тот день в пламени фашистских огнеметов исчезли 26 деревенских домов, а на месте лесного урочища между Витебском и Минском осталось пепелище да сиротливо торчащие печные трубы.

Сегодня Хатынь, так же как Освенцим Саласпилс или Бабий Яр, стали синонимом зверства нацизма над гуманистическими идеалами человеческой цивилизации. От рук карателей погибли почти все в Хатыни. Накануне, судя по документам, два взвода охранного немецкого батальона попали в засаду, организованную партизанским отрядом «Мститель». В перестрелке был убит обласканный вниманием Гитлера олимпийский атлет — гауптман Ганс Вельке. На передовую Вельке не попал, а был отправлен командовать полицейской ротой. После его гибели в Хатынь был вызван батальон, который и вынес всем жителям деревни смертный приговор. Из домов фашисты выгоняли всех: больных и немощных подталкивали прикладами.

Жителей согнали в сарай, в котором когда-то хранилось сено. А в это время несколько солдат обкладывали его стены соломой, лили бензин, поджигая его отсыревшими спичками. В дыму пожара задыхались и плакали дети. Под напором обреченных не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, люди бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, фашисты хладнокровно расстреливали из автоматов и ручных пулеметов.

Шесть человек признаны свидетелями той трагедии: взрослый свидетель и пятеро детей. Ускакал на лошади в соседнюю деревню 13-летний Александр Желобкович. Спрятались брат и сестра Яскевичи, а троим хатынцам было суждено выжить, выбравшись из горящего сарая: семилетнему Виктору Желобковичу, 12-летнему Антону Барановскому и 56-летнему Иосифу Иосифовичу Каминскому.

Единственный взрослый свидетель трагедии — деревенский кузнец Каминский, обгоревший и израненный, пришел в сознание поздно ночью, когда карателей уже не было в деревне. Ему пришлось пережить еще один тяжкий удар: среди погибших односельчан он нашел и своего израненного сына, который скончался на руках у отца. Этот трагический момент из жизненной саги положен в основу создания мемориального комплекса «Хатынь» — «Непокоренный человек».

Трагедия Хатыни — не случайный эпизод войны, а один из тысячи документальных фактов о политике геноцида гитлеровской Германии и ее сателлитов в годы Второй мировой войны. Ведь судьбу Хатыни разделили еще 9 000 сел и деревень Беларуси . А ударную силу карателей на территории РБ составляли, по архивным материалам, и семь батальонов латышских палачей, остатки и потомки которых до сих пор, с молчаливого согласия Европейского Союза , маршируют по улицам латвийской столицы 16 марта. Это они справляли в этом году чудовищный «юбилей» карательной операции «Зимнего волшебства», которая проводилась в марте 1943 года в Дриссенском, Освейском, Полоцком и Россонском районах Беларуси и в Себежском районе Псковской области . По итогам этой преступной «Освейской трагедии» было уничтожено 12 тысяч жителей Белоруссии и России , около 15 000 были угнаны на работы в Германию и в латвийский концлагерь смерти Саласпилс.

Исторические документы свидетельствуют и о том, что члены латышских полицейских батальонов не были призывниками. Командир 1-го Рижского полицейского полка Робертс Осис, отвечавший за формирование отрядов латышской полиции, а затем занимавший посты в легионе СС, признавал, что «это были военные наёмники, труд которых оплачивался». Да и сам Осис официально признан трибуналом военным преступником. Сохранились архивные документы и о расправе в Росице. Там в конюшне фашисты сожгли 1528 жителей этой белорусской деревни.

Кстати, мученическую смерть вместе с прихожанами приняли и католические священники Юрий Кашира и Антоний Лещевич. Каратели отпустили их, однако служители церкви отказались покидать своих земляков. Один из них пошел до конца и погиб в сгоревшей конюшне, второго расстреляли в ответ на мольбу отпустить детей и женщин. Кстати, оба канонизированы Римским папой Иоанном Павлом II как святые мученики.