Кто является главным виновником Хатыни

Трагедия в белорусском селе Хатынь, произошедшая в 1943 году, известна всем. Долгое время считалось, что уничтожение мирных жителей — дело рук немецких карателей. Как оказалось, за это преступление ответственны не только немцы.

Кто виновник?

22 марта 1943 года немецкий карательный отряд в соответствии с принципом коллективного наказания за предполагаемое пособничество партизанам уничтожил 149 жителей белорусской деревни Хатынь. Установлено, что в этой операции участвовали 118-й батальон шуцманшафта и особый полк гренадерской дивизии СС «Дирлевангер».

Особая роль была отведена 118-й батальону — коллаборационистскому подразделению немецкой вспомогательной охранной полиции, в подавляющем большинстве, состоявшем из украинских националистов. Начальником штаба в нем был Григорий Васюра, уроженец Черкасской области, который сыграл одну из самых заметных ролей в карательной акции.

Васюра — потомственный крестьянин, кадровый офицер Красной армии, начальник связи стрелковой дивизии. В 1941 году во время боев за Киевский укрепрайон он попал в плен, после чего перешел на сторону нацистов. На исполнительного и усердного перебежчика обратило внимание немецкое начальство и вскоре ему доверили 118-й полицейский батальон. С ним Васюра проявил себя в печально известном Бабьем Яру под Киевом, где было расстреляно около 150 тысяч евреев. Теперь полицая решили бросить на борьбу с партизанами в леса Белоруссии

Роковая встреча

За день до хатынской трагедии в селе заночевали члены партизанского отряда «Дяди Васи», двинувшись наутро в сторону поселка Плещеницы . В это же время навстречу им направлялась колонна немецких карателей в составе 118-го батальона и 201-й охранной дивизии. Среди них находился капитан полиции Ганс Вёльке — любимец Гитлера и спортсмен, первым из немцев выигравший золото на Мюнхенской олимпиаде 1936 года.

По дороге немцы встретили работавших на лесозаготовке женщин, которые на вопрос о наличие поблизости партизан ответили отрицательно. Ничего не подозревающая немецкая колонна двинулась дальше и, не проехав и трехсот метров, попала в засаду. В завязавшейся перестрелке партизаны сумели уничтожить троих нацистов, в числе которых оказался неудачливый Вёльке. Повернувшие назад каратели выяснили, где именно накануне укрывались «народные мстители». Сначала они расстреляли 26 человек на лесозаготовке, а затем направились к Хатыни.

Трагедия

Полицаи 118-го батальона под непосредственным руководством Васюры окружили деревню, а затем всех, кого сумели найти — больных, стариков, женщин с грудными детьми — согнали в колхозный сарай и заперли. Постройку обложили соломой, облили бензином и подожгли. Ветхое сооружение быстро занялось пламенем. Люди в панике стали наваливаться на дверь, которая под напором десяток тел не выдержала и раскрылась. Однако тех, кто сумел вырваться из огненного ада ждали пулеметные очереди. Позднее вся деревня была сожжена.

В этот день погибли 149 жителей села, из них 75 детей младше 16 лет. Официально считается, что выжить удалось лишь 56-летнему кузнецу Иосифу Каминскому. По одной версии, обгоревший и раненый Каминский без сознания оставался лежать до отъезда полицаев, по другой, он возвращался в уже пылающую деревню. Заметив Каминского, каратели открыли огонь, однако только ранили убегающего жителя. В этот день Каминский потерял своего сына, который сумел вырваться из сарая, но в впоследствии умер у отца на руках. [С-BLOCK]

По мнению ряда исследователей, спастись из пылающего сарая удалось шести жителям Хатыни. Одним из них называют Антона Барановского, которому на момент трагедии было 12 лет. Антон прекрасно помнил о событиях того дня и называл имена полицаев, участвовавших в акции. В 1969 году, сразу после открытия мемориального комплекса «Хатынь» Антон Барановский при странных обстоятельствах погиб.

Украинский историк Иван Дерейко не отрицает участия в карательной акции 118-го полицейского батальона, однако излагает историю по-своему. Он пишет, что полицаи, подвергнувшись нападению отряда «Народные мстители», совершили рейд на деревню, в которой, по их мнению, закрепились партизаны. В результате штурма было убито 30 партизан и некоторое число мирных жителей, еще 20 человек было взято в плен. А дальше, согласно Дерейко, полицаи по приказу обергруппенфюрера Курта фон Готтберга при участии особого батальона СС сожгли деревню. Об участии в карательной акции своих соотечественников украинский историк старательно умалчивает.

Запретная тема

Писательница Елена Кобец-Филимонова в процессе работы над книгой о Хатыни обратилась к архивам Института истории партии при ЦК КПБ. «Там сразу предупредили, чтобы я не писала о том, что в Хатыни были партизаны, — рассказывает Филимонова. — По указанию центра партизаны не должны были останавливаться в деревнях, чтобы не подвергать опасности мирных жителей. Но они остановились в деревне и навлекли беду на Хатынь».

Впрочем, не только тема партизан, но и любая информация, касающаяся участия в трагедии Хатыни украинцев, оказалась под запретом. Как только стало известно, что украинские полицаи 118-го батальона причастны к массовому уничтожению мирных жителей Первый секретарь ЦК КП Украины Владимир Щербицкий обратился в Политбюро с просьбой не разглашать эти сведения. К просьбе главы Украинской ССР в Москве отнеслись с пониманием. Однако от общественности эту информацию уже невозможно было утаить.

Что же произошло с главным участником преступления Григорием Васюрой? По окончании войны он оказался в фильтрационном лагере, где ему удалось ввести в заблуждение советские органы и замести следы своих зверств. Тем не менее, в 1952 году за сотрудничество с оккупационными властями трибунал Киевского военного округа приговорил его к 25 годам лишения свободы. 17 сентября 1955 года вышел знаменитый Указ Президиум Верховного Совета СССР «Про амнистию советских граждан, которые сотрудничали с оккупантами во время войны 1941—1945 годов», и Васюра оказался на свободе. [С-BLOCK]

Так бы он и работал тихо, мирно в родной Черкасской области если бы не новые свидетельства, вскрывшие факты его чудовищных преступлений, в том числе и в Хатыни. В течение ноября–декабря 1986 года в Минске прошел закрытый процесс над уже постаревшим ветераном карательного батальона СС. Следствием было установлено, что Васюра лично убил свыше 360 мирных жителей — в основном женщин, стариков и детей. По решению трибунала Белорусского военного округа Григорий Васюра был приговорен к смертной казни через расстрел.