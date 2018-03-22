Деревня Хатынь

Хатынь — белорусская деревня, находившаяся в 54 километрах к северо-западу от Минска и сожженная 22 марта 1943 года фашистскими захватчиками вместе со всеми ее жителями во время Великой Отечественной войны.

В день трагедии в шести километрах от Хатыни партизанами была обстреляна автоколонна фашистов и в результате нападения убит немецкий офицер. В ответ каратели окружили деревню, согнали всех жителей в сарай и подожгли его. Тех, кто пытался бежать, расстреливали из автоматов и пулеметов. Погибли 149 человек, из них 75 детей до 16 лет. Деревня была разграблена и сожжена дотла.

Карательную операцию в Хатыни проводил 118-й полицейский батальон, сформированный в 1942 году в Киеве ( Украина ) из офицеров и бойцов Красной Армии, согласившихся сотрудничать с оккупантами и прошедших спецподготовку в различных школах на территории Германии . Они были одеты в немецкую форму. Во главе каждого полицейского подразделения стоял «шеф» ‑ немецкий офицер. Командовал расправой над жителями Хатыни начальник штаба 118-го полицейского батальона Григорий Васюра, жестокость которого не знала пределов, даже по отношению к своим подчиненным. В операции также принимал участие особый батальон СС Дирлевангера, сформированный из осужденных за браконьерство, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Во время трагедии в Хатыни выжили шесть человек. Троим детям — Володе и Соне Яскевичам и Саше Желобковичу — удалось скрыться от гитлеровцев. Остались живы двое детей из находившихся в сарае: Виктор Желобкович и Антон Барановский. Единственным взрослым свидетелем хатынской расправы стал 56-летний деревенский кузнец Иосиф Каминский. Среди погибших односельчан он нашел своего сына. Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги и скончался на руках у отца.

Во время Великой Отечественной войны трагическая судьба Хатыни постигла не одну белорусскую деревню. Были сожжены 619 поселений Белоруссии . Многие из этих деревень после войны были восстановлены, а 186 исчезли с географических карт навсегда.

В память белорусских деревень, уничтоженных немецко-фашистскими оккупантами, в январе 1966 года было принято решение о создании мемориального комплекса «Хатынь». В марте 1967 года был объявлен конкурс на создание проекта мемориала, в котором победил коллектив архитекторов — Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин , скульптор — Сергей Селиханов.

Сооруженный мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс «Хатынь» (площадь 32 гектара) повторяет планировку бывшей деревни и состоит из отдельных фрагментов.

В центре мемориала — шестиметровая бронзовая скульптура «Непокоренный», в основу которой положен трагический момент из жизни Иосифа Каминского. Место, где находился амбар, в котором сожгли жителей Хатыни, отмечает черная плита-крыша. Рядом — братская могила погибших жителей Хатыни, над ней расположен символический венец памяти со словами наказа мертвых к живым: "…Пусть скорбь и печаль обратятся в мужество ваше и силу, чтобы смогли вы утвердить навечно мир и покой на Земле. Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала!.. ".

На месте каждого из 26 сожженных домов — венец сруба, внутри которого находится обелиск в виде печной трубы с колоколом. На каждом обелиске — доска с именами сожженных жителей дома. Колокола Хатыни звонят одновременно каждые 30 секунд. Перед каждым из 26 сожженных домов — открытая калитка — символ гостеприимства жителей деревни.

За домами-памятниками расположено Кладбище деревень, куда из 185 сожженных и невозрожденных белорусских деревень были привезены урны с землей (186-я невозрожденная деревня — это сама Хатынь). Могила деревни представляет собой символическое пепелище. В центре — пьедестал в виде языка пламени — символ того, что деревня была сожжена. На могиле написаны название деревни и название района, в котором стояла деревня.

Рядом с Кладбищем деревень — Стена Скорби, железобетонный блок с нишами, в которых находятся мемориальные плиты с названием 66 крупнейших лагерей смерти и мест массовой гибели людей. Всего в годы Великой Отечественной войны на белорусской земле фашисты создали более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения.

Завершает мемориал площадь Памяти, в центре которой растут три березы, символизирующие жизнь, на месте четвертой — Вечный огонь. Рядом Дерево жизни со списком 433 деревень, сожженных оккупантами и возрожденных после войны.

Торжественное открытие мемориального комплекса «Хатынь» состоялось 5 июля 1969 года, в 2004 году была проведена его реконструкция.

Мемориальный комплекс «Хатынь» включен в государственный список историко-культурного наследия Белоруссии.

Ежегодно этот музей под открытым небом посещают более 200 тысяч человек.

Убийц Хатыни и других деревень искали долгие годы после окончания Великой Отечественной войны. После зверств в Белоруссии часть карателей из 118-го полицейского батальона ушла в Польшу , а потом во Францию

Многие из палачей Хатыни пошли с немцами до конца и после окончания войны не вернулись в СССР. Но были и такие, кому удалось замести следы и остаться в стране. В середине 1970-х годов были «вскрыты» первые дела предателей из 118-го полицейского батальона. За массовое убийство в период Великой Отечественной войны в 1975 году судили и расстреляли заместителя командира роты Василия Мелешко. Григория Васюру привлечь к ответственности смогли лишь в 1986 году. На суде он так и не признал ни одного своего злодеяния. 26 декабря 1986 года военный трибунал Белорусского военного округа приговорил Григория Васюру к расстрелу.

Процесс над этим карателем стал последним громким делом о злодеяниях фашистских наемников-предателей в СССР.

Еще один обвиняемый в причастности к убийствам жителей белорусской деревни Хатынь — Владимир Катрюк, командовавший отделением во время этой карательной операции, эмигрировал в Канаду и получил там гражданство.

Следственный комитет России в начале мая 2015 года возбудил против него уголовное дело по статье УК РФ (геноцид), но власти Канады отказались выдать своего гражданина.

В конце мая 2015 года каратель скончался. В связи с этим уголовное дело в отношении него было прекращено.