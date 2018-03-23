Молодые полицейские округа пообщались с руководством УВД по ЮВАО 

Более 130 молодых сотрудников, отслуживших менее одного года в различных подразделениях округа в разных отделах и службах, были приглашены на встречу с руководителями Управления по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве.
Врио начальника УВД по ЮВАО Александр Крученков кратко рассказал о задачах полицейских и пообщался с молодыми сотрудниками, узнав, что их беспокоит, какие предложения и пожелания у них возникают по мере прохождения службы. После этого полицейским напомнили о возможностях и доступных для сотрудников формах обучения, а также о получении морально-психологической помощи в случае возникновения негативных ситуаций.
После официальной части встречи председатель Совета ветеранов УВД по ЮВАО Николай Маслов пригласил собравшихся посетить музей истории окружного УВД и рассказал им об Управлении, в котором они теперь служат, об изменениях, связанных с переименованием милиции в полицию и о наиболее ярких руководителях УВД по ЮВАО.