Абсолютным рекордсменом студенческой стройки на космодроме Восточный стал студотряд из Самары

С 2012 года военным строителям из ГВСУ на этой всероссийской стройке помогали 3,5 тысяч студентов из 45 регионов.

Самарский отряд «Эридан» — участник зимнего этапа всероссийской студенческой стройки на Восточном — стал абсолютным рекордсменом по производственным показателям. Самых трудолюбивых наградили почетными грамотами и подарками.

Один за другим рулоны обоев расходятся по стенам квартир, возведенных в новом микрорайоне Циолковского для семей сотрудников космодрома Восточный. Особенности ведения строительных и отделочных работ ребята изучали сначала в теории, а закрепляли минувшей зимой на практике.

«Мы здесь работали и на отделочных работах, и на благоустройстве. То есть мы везде себя попробовали и показали. И в дальнейшем уже будет легче, то есть уже можно будет приезжать на работу и спокойно к этому относиться, не будет никаких проблем», — говорит командир студотряда «Факел» (Амурская область) Виталий Крашенин.

Путёвку на зимний этап всероссийской студенческой стройки получили почти 60 молодых людей из шести регионов страны. В их числе и опытные бойцы студотрядов, и новички. Интересно, что будущие специалисты ракетно-космической отрасли даже умудрились превзойти по производственным показателям учащихся строительных факультетов.

«Я сам из Самары и учусь в аэрокосмическом университете. И для меня гордость работать в главном военно-строительном учреждении страны. И по окончании вуза я сюда, скорее всего, приеду работать, потому что моя специальность — инженер по ракетным и авиационным двигателям», — говорит командир отряда «Эридан» (Самарская область) Артур Юсупов.

У самарского отряда в итоге без малого 190% выработки. Это абсолютный рекорд за все 5 лет проведения студенческой стройки, он почти на 20% выше предыдущего, который установил отряд «Русский» из Красноярского края.

«С 2012 года у нас отработали 3,5 тысяч студентов из 45 регионов. Есть так называемые старички, которые к нам приезжают из года в год, есть кто ездит к нам с 2015-го года, и есть новенькие. Мы как одна большая дружная семья принимаем к себе людей, и у них остаются только положительные воспоминания. То есть это место, куда хочется вернуться всегда», — отмечает ведущий специалист группы молодёжных проектов ГВСУ по специальным объектам Сергей Исаев.

В свободное от работы время ребята организуют состязания по разным видам спорта или творческие конкурсы. Несколько номеров приготовили и для церемонии закрытия зимнего этапа всероссийской студенческой стройки.

Лучший отряд поощрён, победители соревнований и конкурсов также получили награды. Но самая главная, несомненно, для всех — благодарность и новое приглашение на космодром Восточный.