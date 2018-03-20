В Чите женщина наказала соседей, куривших на площадке общежития

В ходе судебных разбирательств женщина пояснила, что проживает в общежитии. Ее соседи постоянно курят на площадке, отчего дым распространяется по всем жилым комнатам. На протяжении долгого времени женщина пыталась уговорить соседей не курить в местах общего пользования. Она обращалась в полицию и другие инстанции, но ничего не вышло и все ее усилия оказались напрасны. Женщина просила взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, однако суд принял решение взыскать с соседей 1 тыс. рублей, а также 775 рублей на судебные издержки, сообщили в пресс-службе Черновского районного суда Читы.

Женщина решила не останавливаться на достигнутом и подала жалобу. В результате дело направлено в Забайкальский краевой суд.

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