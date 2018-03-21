Всемирный день поэзии

Всемирный день поэзии отмечается ежегодно 21 марта. Он был учрежден на 30-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО , состоявшейся в Париже в 1999 году.

Основная цель Дня поэзии заключается в поддержке языкового многообразия средствами поэтического самовыражения и в создании условий для развития языков, находящихся под угрозой исчезновения.

Всемирный день поэзии — это повод почтить поэтов, возродить устные традиции поэтических чтений, повысить интерес к чтению, письму и преподаванию поэзии, способствовать сближению между поэзией и другими видами искусства, такими, как театр, танцы, музыка и живопись, а также обеспечить более широкое освещение поэзии в средствах массовой информации.

Отмечая Всемирный день поэзии, ЮНЕСКО обращает внимание на способность поэтического слова пробуждать в человеке его творческие способности.

Поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга.

Слово «поэзия» происходит от греч. poieo — творить, создавать, строить, созидать.

Считается, что древнейшее поэтическое произведение было написано в 23 веке до нашей эры. Это стихи-гимны аккадской принцессы и верховной жрицы, известной как Энхедуанна. Гимны Энхедуанны считались священными.

Стихотворная форма вплоть до эпохи Возрождения почиталась в Европе как одно из основных условий красоты и была практически единственным инструментом превращения слова в искусство. В русской словесности в «золотой век» русской литературы, а иногда и в наши дни, поэзией часто именовалась вся художественная литература в отличие от нехудожественной.

Первый Всемирный день поэзии прошел 21 марта 2000 года в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. В этот же день первый День поэзии был организован в Москве в Театре на Таганке. Его инициатором стало «Добровольное общество охраны стрекоз» (ДООС), возглавляемое поэтом Константином Кедровым.

В последние годы в России во Всемирный день поэзии происходит награждение лауреатов Национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года», учрежденных с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную литературу.

"Писателем года" стал Александр Шимловский . Его авторству принадлежат сборник рассказов «Совгавань», книга «Саннаар» и другие.

В День поэзии в Москве зародилась и успешно развивается традиция устраивать поэтические фестивали, открытые лекции, встречи с лауреатами российских поэтических премий, музыкально-литературные вечера.

В Москве поэтическое празднование, как правило, длится около месяца. В 2017 году, поэтический день на столичных площадках «растянулся» с 17 марта до 17 апреля. Было проведено около 50 литературных вечеров и акций в театре Et Cetera, Театре.doc, Государственном литературном музее, Российской государственной детской библиотеке, Российской государственной библиотеке для молодежи, Центральном доме литераторов, Музее современного искусства «Гараж», литературных салонах «Булгаковский дом», «Классики ХХI века», «Стихотворный Бегемот» и других.

В 2016 году в Санкт-Петербурге во Всемирный день поэзии по инициативе поэтессы Стефании Даниловой волонтеры раздавали листовки с текстами петербургских поэтов-современников. Свыше 100 тысяч горожан получили по флаеру со стихотворением.

Хабаровск, Казань, В 2017 году к акции подключились Москва, Воронеж, Калининград Самара и другие города.