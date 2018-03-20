Как в СССР был ликвидирован товарищ Берия, любимый палач Сталина

Чтобы определить место Лаврентия Берии в жизни СССР, проще всего было бы сказать, что для Сталина он был тем же самым, что и Гиммлер для Гитлера, то есть наиболее мрачной фигурой и без того мрачного режима. Сам Сталин охарактеризовал его именно так в беседе с Рузвельтом на Мальтийской конференции. Возможно именно поэтому ни Берия, ни Гиммлер не надолго пережили смерть своих кровавых «покровителей». После смерти Сталина в 1953 году завершилась и судьба Берии, наркома внутренних дел в течение 15 лет и любимого палача диктатора. Забавно, что жертвой последнего громкого сталинского судебного процесса стал именно Берия.

Грузин, как и Сталин, Берия сделал быструю карьеру в Коммунистической партии благодаря близости взглядов со всемогущим диктатором и своему личному обаянию. Будучи руководителем ЧК Грузии , он помог подавить мятежные выступления грузинских меньшевиков в 1920 и 1924 годах; участвовал в казни десяти тысяч «врагов народа», наиболее известных людей страны. За свою работу он был награжден Орденом Красного Знамени и назначен главой Кавказского отделения ОГПУ (политическая полиция); после этого его перевод в Москву был лишь вопросом времени.

Политик-коммунист впервые повстречался со Сталиным в декабре 1934 года на празднике по случаю дня рождения советского лидера. И он тут же очаровал вождя.

Грузия, место встречи карателей

Большая чистка, достигшая своего апогея в 1934 году, была организована Сталиным для того, чтобы преследовать, судить, наконец, высылать из страны, заключать в тюрьмы или казнить в концентрационных лагерях (гулаги) сотни тысяч членов коммунистической партии, социалистов, анархистов и других оппозиционеров. Берии же политика террора дала возможность свести счеты с грузинскими диссидентами и продемонстрировать всему Закавказью, что он прекрасный исполнитель воли Сталина и палач. В июне 1937 года он заявлял в одном из выступлений перед своими соотечественниками:

«Пусть знают наши враги, что любой, кто поднимет руку против воли народа и против воли партии Ленина и Сталина, будет раздавлен и уничтожен без пощады».

Чистка позволила Берии продемонстрировать свой зловещий талант и, естественно, открыла перед ним широкие политические горизонты и доступ к освобождающимся вакантным местам. В1938 году Сталин поставил грузина во главе политической полиции СССР, НКВД, осуществлявшей активное преследование оппозиционеров. Его предшественник на этом посту, Николай Ежов , отправил на смерть сотни тысяч граждан страны и довел чистку до практически бесконтрольной фазы. Но и сам Ежов, вскоре после того, как он покинул этот пост, был подвергнут чистке. Несмотря на то, что этот пост давал мало надежд на долгую жизнь, Берия, благодаря интригам и подхалимажу, превратился в любимого и дольше всех находящегося при исполнении палача Сталина. Этим, впрочем, занимался не он один. Начало работы Берии в наркомате внутренних дел совпало с очередной чисткой не только в самом НКВД, но и в рядах Красной Армии, с назначением на командные должности персонажей с каждым разом все более сомнительных, в основном выходцев с Кавказа.

Хотя, надо признать, что в начальный период нахождения Берии во главе НКВД внутренние преследования сократились (были освобождены 100.000 человек из концентрационных лагерей). Чистки же среди групп населения: поляков, русинов (жителей Западной Украины), молдаван, литовцев, латышей и эстонцев начались с первых дней Второй мировой войны. Между 1940 и 1941 годом около 170 тысяч жителей прибалтийских республик были отправлены в советские концентрационные лагеря.

В последующие годы депортация охватила почти 10% населения бывших балтийских республик, около 250 тысяч человек, в том числе чиновники и представители интеллигенции. Точно так же кровавая расправа в Катыни в 1940 году положила начало уничтожению все национальной польской инфраструктуры. Четыре миллиона поляков из присоединенной Сталиным части их страны были отправлены в Гулаг, и едва ли один из трех высланных смог выжить и возвратиться на родину после смерти Сталина. Берия был творцом этого незаметного демонтажа Польши

Другой его задачей во время Второй мировой войны была забота о неуклонном исполнении Приказа Сталина № 227, в соответствии с которым советские офицеры и солдаты, сбежавшие в тыл во время боя, считались преднамеренными дезертирами и предателями родины. К каждой пехотной дивизии была придана рота НКВД, которая расстреливала на месте солдат, не проявлявших себя достаточно патриотично. Кроме того она должна была следить за войсками, чтобы не допустить каких-либо пораженческих настроений или высказываний, могущих подорвать моральное состояние войск.

Накануне «холодной войны» Берия развернул целую сеть шпионажа. Он также лично осуществлял надзор над советским планом создания атомной бомбы. Как раз в период его руководства проектом, были добыты необходимые секретные данные ядерной программы США , благодаря чему Советский Союз смог создать собственную атомную бомбу уже в 1949 году. Что же касается конкуренции в области завоевания космоса, ему также приписывается создание главного советского образовательного и научного центра в Сибири, который должен был разработать возможность запуска первого человека в космическое пространство.

Старательная работа Берии во главе НКВД была премирована целой серией политических назначений. В марте 1939 года он начал неофициально исполнять обязанности члена Политбюро, а через два года был назначен Генеральным комиссаром государственной безопасности, самый высокий ранг в советской полиции. Берия также занимал посты министра внутренних дел (1942) и заместителя председателя Правительства (1946). Но каждый, кто возвышается на крови, может и упасть с высоты, уплачивая ту же цену.

Кончина Сталина — это и закат Берии

Когда Сталин впервые продемонстрировал симптомы физической слабости, его подчиненные тут же начали тайную войну между собой за выдвижение на переднюю линию преемников. Группа политиков, состоящая из лидеров коммунистов в Ленинграде , продемонстрировала свое возросшее влияние, начав в 1946 году атаку на Еврейский антифашистский комитет и добившись ареста известных евреев, близких к Берии.

Точно так же в 1951 году прошла чистка в среде соратников Берии в Грузии, предпринятая, чтобы ослабить его влияние, прежде, чем выступить против него самого. Два доказательства того, что, возможно, сам Сталин перестал поддерживать старую большевистскую гвардию и своего любимого товарища, которого жена диктатора ненавидела, считая его насильником и дегенератом. По слухам тех времен, Берия любил ездить по городу на своем служебном автомобиле, похищать случайных молодых девушек прямо на улице, а затем насиловать их.

13 января 1953 года было возбуждено уголовное преследование группы врачей, в большинстве своем евреев, обвиняемых в попытках отравить ряд советских лидеров, включая Сталина. Это дело затем было названо «Заговор врачей». Как следствие, 37 врачей, 17 из которых евреи, были арестованы, в то время как антисемитская паранойя распространилась по всей стране. В конце января 1953 года бесследно исчез личный помощник Сталина, а 15 февраля глава его телохранителей был расстрелян под странным предлогом. Все указывало на приближение очередной большой чистки с Берией в центре мишени, когда физическая немощь Сталина остановило процесс.

Ночью 28 февраля 1953 года Иосиф Сталин устроил в Кунцево очередной ужин, на котором присутствовали доверенные люди, включая Берию. На этой встрече приглашенные просмотрели какой-то фильм и разъехались уже за полночь. У диктатора, по всей видимости, случилась эмболия, закупорка сосудов, еще до того, как он лег спать. И как только Сталин был обнаружен распростертым на полу своей комнаты, Лаврентий Берия одним из первых пришел ему на помощь, но, как показалось, сделал это как-то чересчур бесстрастно. Распространяется черная легенда о том, что он вызвал докторов только через 24 часа после приступа болезни вождя, что вкупе с его другими подозрительными поступками привело Никиту Хрущева к утверждению в своих воспоминаниях, что грузин отравил Сталина. Сам Берия позже хвастался перед Вячеславом Молотовым : «Я взял его на себя! Я всем вам спас жизни!»

Но был ли Берия убийцей диктатора или не был, он во всяком случае демонстрировал окружающим свою радость по поводу смерти вождя. Как вспоминает Пантелеймон Пономаренко, советский посол в Польше, когда все уже поняли, что Сталин скончался, «неожиданно Берия начал возбужденно выкрикивать: „Товарщи, Какой прекрасный день! Мы свободны!, Тиран умер, наконец“. Но вдруг мы увидели, что Сталин открыл один глаз. Берия упал на колени в слезах и начал просить прощения в каком-то истерическом припадке. „Дорогой Иосиф, Вы знаете, что я всегда был Вам предан. Верьте мне, я буду верен Вам и далее“. Сталин же, не произнеся ни одного слова, медленно закрыл один глаз, а затем и второй».

Заговор в римском стиле

Берия прожил всего каких-то шесть месяцев в качестве сильной фигуры при новом режиме, несмотря на то, что строил из себя реформатора и сторонника демонтажа сталинского аппарата. Первая из его реформ ограничила власть политической полиции, ликвидировав автономию, которой она пользовалась в сталинскую эпоху. Воспользовавшись реорганизацией, когда министерства государственной безопасности и внутренних дел были объединены, Берия возглавил новую структуру; в то время как Георгий Маленков , официальный преемник Сталина, занял пост председателя Совета министров. Тогда же были реабилитированы и освобождены кремлевские врачи, и Берия тут же объявил, что «Дело врачей» было придумано, а признания обвиняемых вырваны у них под пытками. Конечно. Именно этим он и занимался в последние 15 лет.

Враги Берии, воспользовавшись вспыхнувшем в июне 1953 года в Восточной Германии антикоммунистическим рабочим восстанием, отстранили его от власти. 26 июня Берия был арестован по обвинению в «преступных действиях в интересах иностранного капитала», сразу после совещания в Кремле, в котором участвовали Никита Хрущев и маршал Георгий Жуков , герой Второй мировой войны. В ходе заседания Хрущев взял слово и в своем выступлении, которое не значилось в повестке дня, обвинил грузина в том, что он является британским разведчиком. Ошеломленный таким неожиданным обвинением, Берия обратился к Хрущеву: «Что происходит, Никита?»

Маленков, бывший до тех пор союзником грузина, испугался, что Берия может уйти с заседания, и нажал секретную кнопку на своем столе, чтобы в зал прошла группа вооруженных военных и арестовала его. Этот всемогущий министр мог рассчитывать на верность сил госбезопасности, поэтому заговорщики вынуждены были дождаться наступления ночи, чтобы незаметно вывезти Берию с территории Кремля. Одновременно регулярные войска Красной Армии были подтянуты к Москве для замены частей министерства внутренних дел , верных грузину, на случай если бы они попытались освободить его.

Верховный суд после рассмотрения 50 томов дела Берии приговорил его к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение 23 декабря выстрелом в лоб. Как говорит супруга генерал-лейтенанта, назначенного выполнить приговор, Берия просил пощады на коленях: «Это возмутило моего мужа, поскольку Берия никогда не был милосерден по отношению к своим жертвам, а теперь вот сам умолял об этом». Берия и группа его сторонников были расстреляны поcле последнего из громких сталинских процессов, но раньше, чем прошел год со дня смерти Сталина. По меньшей мере так гласит официальная версия. В действительности же известно очень мало об обстоятельствах смерти Берии, и существует множество версий, включая такие, согласно которым Берия мог скрыться в какой-либо другой стране, избежав преследования со стороны шпионской системы, которую он сам и помогал создать. Так же, как и в случае с Гитлером. Многие конспирологи до сих пор верят, что Гитлер сумел спрятаться в Южной Америке, где долго жил и спокойно умер своей смертью.