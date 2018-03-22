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В градоначальники больше не собирался: Ройзман не планировал баллотироваться
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В градоначальники больше не собирался: Ройзман не планировал баллотироваться 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил в интервью Business FM, что не планировал снова претендовать на пост градоначальника. Похоже, он станет последним руководителем города, причем оппозиционным.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в свердловское Заксобрание законопроект об отмене прямых выборов главы муниципалитета. «По сути, выборы сменятся назначением. Разница проста: Избранный отвечает перед людьми, а назначенный перед тем, кто назначил», — так прокомментировал в своем Twitter это решение Евгений Ройзман, полномочия которого заканчиваются в сентябре. Почему Евгений Ройзман выступает за сохранение прямых выборов мэра? Об этом он сам рассказал Business FM:
Евгений Ройзман мэр Екатеринбурга «Вообще сейчас уже можно говорить: я не декларировал это, я не хотел идти на второй срок. Не хотел. То есть в силу ряда обстоятельств, несовместимых с моим пониманием. Я не хотел, но я не говорил вслух. Но если бы, допустим, разговор бы зашел, мне бы сказали: давай ты уйдешь, а мы сохраним этот институт, я бы на это согласился. Потому что для меня важно не само мое нахождение в должности, а именно сохранение института выборов, потому что это основа вообще местного самоуправления. Закон примут совершенно точно. Ну, сейчас посмотрим, как екатеринбуржцы отнесутся».
На вопрос о том, чем планирует заняться после сложения полномочий, Евгений Розман конкретно не ответил. Политик отметил: у него много научных интересов, и он не сомневается, что будет востребованным. На сегодняшний день прямые выборы мэра отменены практически во всех крупных городах. Право избирать себе градоначальника пока остается, в частности, у жителей Новосибирска, Хабаровска, Томска и Кемерово.
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