Губернатор Евгений Куйвашев предложил отменить прямые выборы мэра Екатеринбурга

Евгений Куйвашев внёс в Заксобрание проект закона об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга . Если закон примут, то главу города будут выбирать депутаты гордумы из кандидатов, которых предложит специальная комиссия.

Информацию о том, что закон внесён, подтвердили в департаменте информполитики губернатора.

— Законопроект внесён. Сейчас его, как и любой другой, ждёт обсуждение, корректировка в Законодательном собрании, — сказал E1.RU директор департамента информационной политики Александр Иванов . — Не думаю, что она будет существенной. Законодательство позволяет властям субъекта выбирать форму управления городами. Безусловно, предложенная форма существенно упрощает и делает в перспективе прозрачнее деятельность городских властей.

При этом схема выборов депутатов гордумы останется прежней: 50% изберут по партийным спискам, а ещё 50% — по одномандатным округам.

Рассмотрят закон о выборах мэра на ближайшем заседании Заксобрания — 3 апреля. Затем пройдут публичные слушания в Екатеринбурге, чтобы внести изменения в устав города. Все процедуры должны завершить к концу мая. Выборы же в гордуму пройдут 9 сентября.

Сейчас в Екатеринбурге действует двуглавая система: мэра Евгения Ройзмана избрали на всенародных выборах, и он же стал главой думы , а сити-менеджера Александра Якоба выбрали депутаты гордумы.