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В Алматы собрали гуманитарную помощь пострадавшим от паводка
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В Алматы собрали гуманитарную помощь пострадавшим от паводка 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Пострадавшие от паводков жители Восточно-Казахстанской области получили гуманитарную помощь, передает телеканал «МИР 24».
Сбор помощи организовали более 30 мечетей Алматы. За несколько дней удалось собрать 15 тонн вещей и продуктов. Это продукты питания, одежда, стройматериалы, инструменты. Семьям, чьи дома полностью затопило, выделили по 15 тысяч долларов.
«Мы очень сочувствуем нашим братьям и сестрам, которые пострадали от паводков. Эту помощь мы организовали по предложению главного муфтия. Полную грузовую машину разных необходимых вещей собрали всего за три дня. Сегодня она уедет в сопровождении имама и нескольких волонтеров. Уже завтра прибудет по месту назначения», — рассказал Еркинбек Шохаев, главный имам центральной мечети Алматы.
Напомним, неделю назад город Аягоз накрыли сильнейшие дожди. Только за сутки выпала двухмесячная норма осадков. В результате паводков были разрушены восемь домов, десятки строений оказались под водой. Спасатели эвакуировали 70 человек.
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