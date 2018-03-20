В Алматы собрали гуманитарную помощь пострадавшим от паводка

Пострадавшие от паводков жители Восточно-Казахстанской области получили гуманитарную помощь, передает телеканал «МИР 24».

Сбор помощи организовали более 30 мечетей Алматы. За несколько дней удалось собрать 15 тонн вещей и продуктов. Это продукты питания, одежда, стройматериалы, инструменты. Семьям, чьи дома полностью затопило, выделили по 15 тысяч долларов.

«Мы очень сочувствуем нашим братьям и сестрам, которые пострадали от паводков. Эту помощь мы организовали по предложению главного муфтия. Полную грузовую машину разных необходимых вещей собрали всего за три дня. Сегодня она уедет в сопровождении имама и нескольких волонтеров. Уже завтра прибудет по месту назначения», — рассказал Еркинбек Шохаев, главный имам центральной мечети Алматы.

Напомним, неделю назад город Аягоз накрыли сильнейшие дожди. Только за сутки выпала двухмесячная норма осадков. В результате паводков были разрушены восемь домов, десятки строений оказались под водой. Спасатели эвакуировали 70 человек.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM