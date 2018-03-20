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Нижегородцы могут получить скидки при возврате автомобиля со штрафстоянки
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Нижегородцы могут получить скидки при возврате автомобиля со штрафстоянки 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Скидку при оплате стоимости перемещения и хранения автомобиля до момента его возврата со специализированной стоянки предложено ввести в Нижегородской области. Проект соответствующих изменений в закон об эвакуации транспортных средств рассмотрели вчера депутаты, передает пресс-служба регионального парламента.
Как пояснил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, мониторинг законодательства показал, что показал, что люди не компенсируют затраты за перемещение и хранение машин на штрафстоянке. Из-за этого организации, которые занимаются эвакуацией, вынуждены подавать в суд.
«Порой судебные тяжбы затягиваются на месяцы и даже годы. Однако, с учетом сложившейся практики, в рамках публичных консультаций сами компании выступили с инициативой предоставления гражданам льгот при оперативной оплате — в месячный срок с момента получения квитанции», — отметил Солдатенков.
Председатель комитета также подчеркнул, что принятие законопроекта поспособствует осуществлению контроля соответствия специализированных организаций предъявляемым требованиям и упорядочиванию процесса взаимодействия между ними, сотрудниками ГИБДД, принимающими решение о задержании транспортного средства и владельцами автомобилей.
Также в ходе обсуждения было предложено актуализировать перечень спецорганизаций, которые осуществляют деятельность по перемещению задержанных транспортных средств и их хранению на штрафстоянках. Изменения в закон определяют и требования к ним, в том числе по оснащению эвакуаторов видеорегистратором и аппаратурой спутниковой навигации, осуществляющей передачу в режиме реального времени информации о его местоположении и движении. Проект рекомендован к принятию в первом чтении.
Напомним, количество эвакуируемых автомобилей в Нижнем Новгороде сократилось.
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