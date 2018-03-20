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Назван самый медийный алтайский «федерал»
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Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина

Назван самый медийный алтайский «федерал» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Руководитель управления ФНС РФ по Алтайскому краю Юрий Куриленко вернул лидерство в рейтинге руководителей федеральных служб в регионе, составленном Политсибру.
Медийная активность «федералов» выросла в феврале в первую очередь из-за запланированных выступлений по итогам года.
Доклад Куриленко на итоговой коллегии ведомства, а также встреча с главой региона вызвали интерес у представителей местных СМИ.
Хороший результат показал в прошлом месяце начальник Федеральной службы исполнения наказания РФ по краю Валерий Усачев. Он поднялся с 8-го на 2-е место. Так, в феврале вышли новости об отпуске заключенных и о голосовании подследственных на выборах президента.
Главный полицейский края Олег Торубаров занял третье место с 7-ю упоминаниями в прессе. В прошлом месяце прошла «прямая линия» с населением, а также депутаты АКЗС заслушали его отчет.
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