Назван самый медийный алтайский «федерал»

Медийная активность «федералов» выросла в феврале в первую очередь из-за запланированных выступлений по итогам года.

Доклад Куриленко на итоговой коллегии ведомства, а также встреча с главой региона вызвали интерес у представителей местных СМИ.

Хороший результат показал в прошлом месяце начальник Федеральной службы исполнения наказания РФ по краю Валерий Усачев. Он поднялся с 8-го на 2-е место. Так, в феврале вышли новости об отпуске заключенных и о голосовании подследственных на выборах президента.

Главный полицейский края Олег Торубаров занял третье место с 7-ю упоминаниями в прессе. В прошлом месяце прошла «прямая линия» с населением, а также депутаты АКЗС заслушали его отчет.