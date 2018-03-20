Коммунальные драки: ярославцы заподозрили свой управдом в гигантских растратах

Война развернулась между жителями многоэтажек в Красноперекопском районе и руководством их собственного ТСЖ на четыре дома. Жители трёх домов товарищества объединились против домоуправления, которое ярославцы заподозрили в колоссальных растратах денег жильцов.

История развернулась в Красноперекопском районе Ярославля на улице Наумова. В редакцию обратился один из «воюющих» с собственным управдомом, рассказав о несправедливости.

Изувечили машины и украли миллион

Четыре дома № 65/1, 63, 61 и 59 на улице Наумова объединяет одна компания — ТСН «Наумова 65 плюс». Именно её и обвиняет жилец Павел Лаптев

— У нас в ТСН образовалась организованная преступная группа, которая тратит деньги свыше миллиона рублей по своему усмотрению и не собирается отчитываться перед членами товарищества, — считает Павел Лаптев. — Мы до сих пор даже не видели отчёт за 2016 год, вместо него нам показали отчёт ревизионной комиссии, в котором мы нашли нарушения. Например, со слов наших уборщицы и дворника, они получают наличными 5–10 тысяч рублей. В отчёте за год они получили — 1,081 миллиона рублей за год. Или по 90 тысяч рублей в месяц на двоих.

В квитанциях в этом ТСЖ много нестандартных пунктов

Возмущён мужчина и новыми статьями в квитанциях: за утилизацию мусора и техобслуживание газового оборудования, а также дополнительный сбор по два рубля с квадратного метра в резервный фонд дома. Правда, накапливаются эти деньги в резерве, считает Павел Лаптев, не так интенсивно, как должны бы, исходя из количества квартир. Также ТСЖ оплачивает охрану офисов, зарплату юристу и собственно председателю. А ещё отдельно ярославцы оплачивают отопление в подъездах.

— На расчетном счете должны собираться суммы на текущий ремонт и конструктив, так как все собственники ежемесячно оплачивают взносы, а ремонтов в наших домах не проводят, за исключением дома 65/1, где живёт председатель товарищества, — рассказывает мужчина.

В феврале многим ярославцам пришли завышенные в разы коммунальные квитанции

По мнению жильцов, домоуправление не может отчитаться минимум за миллион рублей. Когда ярославцы пытались провести собственное собрание с разбирательствами и объяснениями от правления управдома, их объявления с домов срывали. А чуть позже утром двое активистов обнаружили изуродованными свои машины. «Фольксваген» одного из возмутившихся облили краской, а УАЗ Павла Лаптева оказался с порезанными шинами.

В таком виде обнаружил один из протестующих свой автомобиль утром

Камеры видеонаблюдения на доме засняли двоих неизвестных, кто испортил его машину. По всем своим претензиям ярославцы составили большое обращение в полицию.

Весеннее обострение

Редакции портала удалось получить ответ от правления товарищества, в котором управляющие назвали себя невиновными.

— Естественно, как в любом многоквартирном доме у нас есть люди, которые с чем-то не согласны. Но все вопросы решаются в рабочем порядке, — ответили в письме ТСЖ «Наумова 65 плюс». — В состав правления входят представители от каждого дома, поэтому «дискриминация» жителей какого-то из домов невозможна. Обсуждение темы порчи автомобилей членами правления считаем просто абсурдным. У нас в правлении серьезные люди: руководители организаций, предприниматели. У них у всех есть автомобили. В закрытом дворе бывают аварии (кто-то не так припарковался или не туда заехал). Все жители спокойно решают эти вопросы в законном порядке, через ГИБДД

Двор дома №65/1 большой и просторный за закрытым забором

Также в правлении заверили, что всю их финансовую деятельность проверяли уже даже в прокуратуре , полиции и департаменте жилнадзора Ярославской области . И никто не находил нарушений.

— Любые предположения должны подкрепляться документами, а не фантазиями и домыслами и сплетнями, — считают в правлении.

И подытожили:

— С учетом того, что наступает весна, желаем вам, чтобы подобного рода обращений в ваш адрес (в адрес редакции. — Прим.авт.), было как можно меньше.

Полиция изымает документы

Если вы заподозрили руководство вашего ТСЖ в использовании ваших денежек не по назначению — идите в полицию. Так и сделали активисты с улицы Наумова. Заявление зарегистрировано. Оно находится в подразделении экономической безопасности по Красноперекопскому району.

— Сейчас проводится проверка, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

А также уточнили, что проверка займёт немало времени: полицейским придётся опросить всех членов правления, а также изъять некоторые документы и проверить движение денег на счетах ТСЖ.