F-Secure поможет снизить киберриски авиационной промышленности

Авиация, как часть транспортного сектора, входит в критическую инфраструктуру. В последнее время эксперты все чаще говорят о киберрисках, которым она подвергается благодаря новым технологиям — например, подключенные к Сети развлекательные системы на борту.

Для противостояния этим киберрискам финляндская компания F-Secure запускает новые службы авиационной кибербезопасности Aviation Cyber Security Services, которые помогут защитить не только самолеты, но и всю отрасль.

«Современные коммуникационные технологии постепенно проникают в эту отрасль, что заставляет всерьез задуматься об обеспечении кибербезопаности», — говорит Хьюго Тесо, руководитель службы авиационной кибербезопасности в F-Secure и бывший пилот. — «Поскольку эти технологии создавались без учета строгих требований безопасности авиакомпаний, авиационная промышленность делает кибербезопасность приоритетной задачей».

Новая услуга будет объединять в себе оценки безопасности наземных систем и линий передачи данных, сканеров уязвимостей, мониторинга безопасности, служб реагирования на инциденты и специальной подготовки кибербезопасности для персонала.

«Ключевой мерой защиты является разделение систем на разные доверительные домены, а затем осуществление контроля за тем, как системы в разных доменах могут взаимодействовать друг с другом. Это поможет ограничить воздействие, например, доступного для пассажиров Wi-Fi на критически важные для безопасности системы, такие как управление воздушным судном», — объясняет F-Secure.