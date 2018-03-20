Перевозчики Казани протестируют «экоавтобус» на городских маршрутах 

Автобус, работающий на природном газе, оценят в работе казанские перевозчики — ПАТП №2 и №4, сообщает сайт мэрии Казани.
Тестировать новый низкопольный «НЕФАЗ» будут в режиме, приближенном к обычным условиям работы общественного транспорта. «Экоавтобус» будет ездить по городу, заправляться на газозаправочных станциях, а перевозчики будут оценивать расход топлива, время заправки, а также работу всех приборов и систем транспортного средства.
Напомним, в конце февраля в минэкономики Татарстана отметили, что рассматривается вопрос закупки для Казани автобусов на газомоторном топливе, в разработке и программа перевода на газ сельхозтехники в РТ. Пока же в республике газонаполнительные станции работают только на пятую часть своей мощности.