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В Орле за плохой капремонт подрядчика внесли в «чёрный список»
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В Орле за плохой капремонт подрядчика внесли в «чёрный список» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
УФАС удовлетворило заявление регионального Фонда капремонта Орловской области о внесении компании ООО «Москомреставрация» в реестр недобросовестных подрядчиков.
В заявлении было указано, что «Москомреставрация» стала победителем электронного аукциона на капитальный ремонт в Хотынце, Нарышкино, Сомово, Дмитровске и Кромах.
Стоимость контракта составила порядка 180,8 миллиона рублей. Договоры, заключённые в марте 2017 года, до настоящего времени не выполнены.
Подрядная организация предоставила банковские гарантии сроком на 60 дней, но по окончании срока, они не были продлены.
Фонд капремонта решил расторгнуть договорные обязательства в одностороннем порядке. По решению УФАС, ООО «Москомреставрация» внесено в список недобросовестных подрядчиков. Решение может быть обжаловано в арбитражном суде.
Сообщение В Орле за плохой капремонт подрядчика внесли в «чёрный список» появились сначала на РИА 57.
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