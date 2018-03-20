ЦБ поддержал оштрафованного налоговой россиянина

В октябре прошлого года стало известно о россиянине, которого оштрафовали после возвращения им случайно замороженных из-за санкций США денег транзитом через иностранный счет. Дело Кузнецова вызвало резонанс: он стал первым в России физлицом, наказанным за незаконные валютные операции.

Россиянин в июне 2014 года попросил Транскапиталбанк , где у него был открыт вклад в долларах США, перевести 616 тысяч долларов на счет его отца в Мособлбанке . Перевод проходил через корсчет в американском подразделении Standard Chartered. Мособлбанк находился под санкциями, поэтому платеж сорвался — американский банк заблокировал деньги. Кузнецов обратился к финансовым властям США с просьбой разблокировать средства и перевести в Россию. В 2016 году Standard Chartered деньги разблокировал, но отправлять их на российский счет банк якобы не захотел. В итоге деньги отправили на счет россиянина в Barclays, а оттуда он перевел их на счет в России. Налоговики сочли зачисление денег в Barclays запрещенной валютной операцией, проходившей без участия российского банка. Поэтому его оштрафовали на 75 процентов от возвращенной суммы перевода (31 миллион в рублевом эквиваленте).

Кузнецов обжаловал решение налоговиков в вышестоящем органе ФНС и суде, но все инстанции вставали на сторону районной налоговой инспекции.

Позже Кузнецов обратился с запросом в ЦБ. Регулятор пришел к выводу, что россиянин не планировал нарушить закон своими операциями. По мнению ЦБ, всю цепочку переводов можно рассматривать «с точки зрения фактического содержания», в этом свете операция предстает законной. В Банке России подчеркнули, что деньги Кузнецова в США были заблокированы по независящим от него обстоятельствам.

В ЦБ отметили, что в итоге средства Кузнецова попали на его счет в Сбербанке , а это «может говорить об отсутствии направленности [его] действий на наступление вредных последствий».