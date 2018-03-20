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Костин: соперники Путина на выборах не смогли реализовать свой потенциал
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Костин: соперники Путина на выборах не смогли реализовать свой потенциал 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
О результатах выборов в эфире программы «События. 25-й час» рассуждает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин:
"Есть запрос на новые лица в политике. Граждан устраивает глава государства, но среди тех, кто участвует в выборах, конкурирует с Путиным, оппонирует, — они хотят видеть другие лица. Здесь есть определенный потенциал. И надо сказать, что и Грудинин, и Собчак не в полной мере воспользовались ситуацией. Весь потенциал они не смогли реализовать, процентов так на 30-40. Приходят избиратели, смотрят, и не чувствуют энергетики, адекватности, не чувствуют, что могут этим людям доверять", — сказал Костин.
Полную версию комментария политолога смотрите в видео.
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