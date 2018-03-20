Костин: соперники Путина на выборах не смогли реализовать свой потенциал

"Есть запрос на новые лица в политике. Граждан устраивает глава государства, но среди тех, кто участвует в выборах, конкурирует с Путиным, оппонирует, — они хотят видеть другие лица. Здесь есть определенный потенциал. И надо сказать, что и Грудинин, и Собчак не в полной мере воспользовались ситуацией. Весь потенциал они не смогли реализовать, процентов так на 30-40. Приходят избиратели, смотрят, и не чувствуют энергетики, адекватности, не чувствуют, что могут этим людям доверять", — сказал Костин.

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