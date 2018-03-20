Депутат бундестага заявил о приверженности крымчан России 

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Британцы сами могли отравить Скрипаля, заявил разработчик "Новичка"

Россиянам могут дать возможность присылать властям видео о дорожных преступлениях анонимно

Прямое авиационное сообщение впервые будет налажено между Камчаткой и Чукоткой