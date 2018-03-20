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Депутат бундестага заявил о приверженности крымчан России
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Депутат бундестага заявил о приверженности крымчан России 

Авторадио 1 час назад
Решение о воссоединении полуострова Крым с Россией было принято самими крымчанами. Об этом в интервью «Известиям» рассказал депутат бундестага Ульрих Ейме на основе результата, с которым Владимир Путин победил на выборах главы государства в Крыму. По словам депутата, местные жители заверили его, что «если бы в 2018 году референдум прошел снова, они бы проголосовали точно так же». Ейме отметил, что личный визит помог ему лучше понять события, происходившие в Крыму в марте 2014-го года. Он подчеркнул, что «каждый зарубежный политик должен сформировать свое собственное впечатление о том, как все происходит в реальности».
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