Решение о воссоединении полуострова Крым с Россией было принято самими крымчанами. Об этом в интервью «Известиям» рассказал депутат бундестага Ульрих Ейме на основе результата, с которым Владимир Путин победил на выборах главы государства в Крыму. По словам депутата, местные жители заверили его, что «если бы в 2018 году референдум прошел снова, они бы проголосовали точно так же». Ейме отметил, что личный визит помог ему лучше понять события, происходившие в Крыму в марте 2014-го года. Он подчеркнул, что «каждый зарубежный политик должен сформировать свое собственное впечатление о том, как все происходит в реальности».