Сестер-близняшек похоронили в Тюмени, а с их отцом простятся сегодня в Боровском 

Накануне, 19 марта, в Тюмени прошли похороны шестилетних близняшек, которых убил родной отец в поселке Боровский. Мать девочек отказалась от предложения свекрови похоронить всех вместе. — Я похоронила девочек отдельно от отца на кладбище в Тюмени, — рассказала Регина Алексашина. Прощание с отцом, который после убийства маленьких дочерей свел счеты с жизнью, состоится сегодня, 20 марта, в поселке Боровский. — Деньги, которые неравнодушные тюменцы перечислили его матери, на похороны решили не тратить. На собранные средства будет заказан памятник девочкам, — рассказала знакомая семьи, в которой произошла трагедия. По факту обнаружения трех тел в одном из частных домов на улице Трактовой в поселке Боровский следователи возбудили уголовное дело. Состояла ли семья, в которой произошла трагедия, на учете в ПДН, пока неизвестно. В предоставлении этой информацию 72.ru отказали. В областном управлении СКР сказали, что все обстоятельства трагедии будут выясняться во время следствия. По словам знакомых и соседей, семья, в которой воспитывались шестилетние сестры-близняшки, была неблагополучной. Их отец нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Матери в день убийства не было дома. На следующий день после трагедии она рассказала 72.ru свою версию случившегося.