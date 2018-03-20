Участники Future team из 15 стран посетили Новосибирск 

21 участник международного молодежного движения «Команда будущего» (Future team) посетил Новосибирск с 16 по 19 марта. Делегация включала гостей из Мексики, Сербии, Финляндии, Тринидад и Тобаго, Индии, Эквадора, Алжира, Ирака, Эфиопии, Турции, Армении, Таджикистана, Польши, Украины и Германии.
В рамках четырехдневного визита им предоставили возможность оценить научно-образовательный и культурный потенциал Новосибирской области. Экскурсию по Технопарку для провел лично генеральный директор Владимир Никонов. После этого студенты смогли осмотреть ведущие университеты области — НГУ, НГАУ, НГУАДИ.
Культурная составляющая программы была представлена экскурсией в Театр оперы и балета, посещением концерта в зале имени А. М. Каца в рамках Транссибирского Арт-фестиваля и экспозиции Новосибирского государственного художественного музея. В программу мероприятий также были включены кулинарный мастер-класс, посещение избирательного участка, знакомство с новосибирским Экспоцентром, поездка в керлинг-клуб и квартирник в творческом пространства «АртЕль».
«Новосибирская столица запомнится участникам региональной программы не только как перспективный научно-образовательный центр, но и как гостеприимный дружелюбный город, в котором всегда рады видеть гостей, и где они получили массу незабываемых впечатлений и ярких эмоций. Гости отметили, что в регионе созданы все условия для обучения, творческого развития, профессиональной реализации молодежи», — рассказала руководитель пресс-службы управления молодежной политики Новосибирской области Инга Шерегеда.
Напомним, в октябре 2017 года в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в Новосибирск приезжала делегация иностранных студентов. Всего в столицу Сибири прибыли 46 молодых людей из 25 стран мира — Франции, Венгрии, Словакии, Хорватии, Австрии, Польши, Республики Гватемала, Марокко, Алжира, Филиппин, а также представители ближнего зарубежья — Молдовы и Казахстана. Организаторы фестиваля не упустили случая поиронизировать над сложившимися стереотипами, поэтому вместо традиционного хлеба-соли гостям вручали кедровые шишки, а на выходе из зоны полета «Толмачево» делегаты попадали в гостеприимные медвежьи объятья.
СПРАВКА
Форум «Россия — страна возможностей» проходил с 13 по 15 марта в Москве. Его участниками стали более 6500 представителей из различных регионов России и более 300 иностранных гостей — участники неформального молодёжного движения Future team. Цель уникального объединения — обсуждение актуальных для мирового молодёжного сообщества тем, общественно значимых проектов, обмен опытом, идеями, организация международных мероприятий. В рамках проекта Future team делегации иностранной молодежи с 16 по 19 марта посетили регионы России, в том числе Новосибирскую область.