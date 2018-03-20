Участники Future team из 15 стран посетили Новосибирск

В рамках четырехдневного визита им предоставили возможность оценить научно-образовательный и культурный потенциал Новосибирской области . Экскурсию по Технопарку для провел лично генеральный директор Владимир Никонов . После этого студенты смогли осмотреть ведущие университеты области — НГУ, НГАУ, НГУАДИ.

Культурная составляющая программы была представлена экскурсией в Театр оперы и балета, посещением концерта в зале имени А. М. Каца в рамках Транссибирского Арт-фестиваля и экспозиции Новосибирского государственного художественного музея. В программу мероприятий также были включены кулинарный мастер-класс, посещение избирательного участка, знакомство с новосибирским Экспоцентром, поездка в керлинг-клуб и квартирник в творческом пространства «АртЕль».

«Новосибирская столица запомнится участникам региональной программы не только как перспективный научно-образовательный центр, но и как гостеприимный дружелюбный город, в котором всегда рады видеть гостей, и где они получили массу незабываемых впечатлений и ярких эмоций. Гости отметили, что в регионе созданы все условия для обучения, творческого развития, профессиональной реализации молодежи», — рассказала руководитель пресс-службы управления молодежной политики Новосибирской области Инга Шерегеда.

Венгрии, Словакии, Хорватии, Напомним, в октябре 2017 года в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в Новосибирск приезжала делегация иностранных студентов. Всего в столицу Сибири прибыли 46 молодых людей из 25 стран мира — Франции Австрии , Польши, Республики Гватемала Марокко , Алжира, Филиппин , а также представители ближнего зарубежья — Молдовы Казахстана . Организаторы фестиваля не упустили случая поиронизировать над сложившимися стереотипами, поэтому вместо традиционного хлеба-соли гостям вручали кедровые шишки, а на выходе из зоны полета «Толмачево» делегаты попадали в гостеприимные медвежьи объятья.

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