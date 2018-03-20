Ещё
«Инженер года» трудится на ММК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина

«Инженер года» трудится на ММК 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Металлургии он отдал 21 год.
Победителем всероссийского конкурса «Инженер года» стал главный специалист группы по развитию научно-технического центра ПАО «ММК» Сергей Денисов. Вручение диплома прошло в Москве, в зале инженерной славы.
Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ММК, Сергей Денисов работает на комбинате 21 год. Он с детстве тяготел к точным наукам и специальность «обработка металлов давлением» выбрал еще в школе. Окончил Магнитогорскую горно-металлургическую академию с красным и почетным дипломами и пришел на ММК.
В 2003 году С. Денисов получил ученую степень кандидата технических наук, а в 2009 году защитил докторскую диссертацию — и все это без отрыва от производства. Также на его счету более 190 публикаций, две монографии и 73 запатентованных изобретения.
С участием Сергея Владимировича за последние годы разработано более 50 марок стали, в том числе 20 — по требованию заказчиков. Это позволяет ПАО «ММК» постепенно переходить от поставок на рынок массовой продукции к выпуску инновационной металлопродукции с индивидуальными характеристиками и высокой добавленной стоимостью.
В настоящее время одно из важных направлений деятельности С. Денисова — развитие системы изобретательства и рационализации на комбинате, привлечение работников к техническому творчеству. В 2016 году было запущено мобильное приложение по сбору идей «Эволюция», позволяющее подавать идеи на рассмотрение экспертных комиссий.
"За 2017 год через «Эволюцию» было подано более 5,5 тысячи идей, из них принято к реализации более 63%. Экономический эффект от рацпредложений составил почти 600 миллионов рублей", — делится Сергей Владимирович.
Уралинформбюро: последние новости
Макаревич ответил за "злобных дебилов" Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев созывает уральских губернаторов Авиатопливо возьмут под госконтроль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей46
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России384
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной494
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос73
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:00
Леонтьев заявил, что будет осваивать Камасутру
Шоу-бизнес
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
05:38
Джонсон рассказал, кто займется делом Скрипаля
В мире
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение