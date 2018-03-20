Минэкономразвития сократит штат на треть при переезде в «Москва-Сити» 

В Минэкономразвития планируются сокращения 30% штата при переезде ведомства в деловой центр «Москва-Сити». Об этом «Известиям» рассказали два федеральных чиновника и экс-работник министерства. Предполагается, что сокращение коснется административно-хозяйственных отделов, кадровых, юридических и финансовых служб. Цель такой меры — повышение зарплат оставшихся работников. Увеличение зарплат может составить 20-30 тыс. рублей. Обязанности сокращенных сотрудников будет выполнять привлеченное предприятие «Единый центр поддержки». На данный момент Минэкономразвития располагается в трех зданиях — на Тверской-Ямской улице, Овчинниковской набережной и Красной Пресне. Как отмечал глава ведомства Максим Орешкин, перемещение сотрудников между зданиями отнимает много времени.