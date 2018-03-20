Граждане мира: состоятельные люди придумали новый способ не платить налоги

В феврале 2014 года страны Большой двадцатки приняли международный стандарт для автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard, CRS) и в этом же году Организация экономического развития и сотрудничества ( ОЭСР ) одобрила его. В 2016 году к программе присоединилась Россия , на данный момент в ней участвуют 98 стран.

CRS подразумевает, что в рамках автоматического обмена компетентные (чаще всего налоговые) органы юрисдикции будут получать информацию от финансовых учреждение своей страны (в первую очередь речь идет о банках, однако также это относится к брокерам, страховым компаниям и т.д.) о счетах физических и юридических лиц — налоговых резидентов других стран и передавать ее соответствующим органам этих стран.

Система начала работу в сентябре 2017 года, однако ОЭСР уже столкнулась с первыми трудностями. В феврале организация опубликовала доклад «Предотвращение злоупотребления схемами резидентства за инвестиции в целях обхода требований стандарта CRS». В нем говорится, что схемы получения иностранного гражданства за инвестиции, которые становятся все более популярными в разных странах мира, используются теми, кто отмывает деньги и уклоняется от налогов. В ОЭСР признают, что многие используют программы получения резидентства (права постоянного места жительства) или инвестиционного гражданства для вполне понятных целей, однако зачастую схемы получения гражданства могут быть использованы, чтобы избежать процедур надлежащей проверки CRS.

Предполагается, что лица, использующие указанные программы получения резидентства/гражданства, могут сообщать банку неточные или неполные сведения о своем налоговом резидентстве (с тем, чтобы информация в рамках автоматического обмена попадала в «безопасную» для данного лица юрисдикцию, либо вообще не подпадала под автоматический обмен — если страна еще не присоединилась к программе CRS).

«Я думаю, что ОЭСР стали уже известны результаты автоматического обмена в рамках ЕС , и они говорят о том, что ловится та рыба, которая в перспективе не принесет большой пользы для бюджета государств, участвующих в автоматическом обмене», — считает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров . Он подчеркивает, что, безусловно, сам факт продажи гражданства за инвестиции является исключительным правом каждого государства, на которое претендовать не может ни ОЭСР, ни другие страны, которые хотят уклонистов ловить.

Как это выглядит на практике

Фактически речь идет о том, что человек, имеющий несколько налоговых резидентств, может скрыть от финансовой организации информацию об одном из них для того, чтобы в рамках CRS информация не была передана одной из стран.

«Гражданин России при открытии счета в зарубежном банке может предоставить информацию только о своем гражданстве Республики Кипр, которое он получил за покупку дорогостоящей недвижимости, при этом не сообщив в банк, что проживает, осуществляет налогооблагаемую экономическую деятельность и платит налоги в России. В дальнейшем информация о денежных средствах на зарубежном счете будет в рамках автоматического обмена представляться не в Россию, а в Республику Кипр, где у данного лица отсутствуют какие-либо налоговые обязательства», — приводит пример управляющий партнер Адвокатского бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин

Питер Крумменахер, партнер компании Henley & Partners, акцентирует внимание на том, что наличие вида на жительство или гражданства какой-либо страны у физического лица не предоставляет ему автоматически статуса налогового резидента этой страны. Он напоминает, что налоговое резидентство определяется согласно требованиям внутреннего налогового законодательства каждой конкретной страны: самым распространенным критерием является количество проведенных на территории страны дней в течение налогового года. «Например, налоговым резидентом России является физическое лицо, которое проводит на территории России как минимум 183 дня в году; единственным исключением являются США и Эритрея , которые облагают налогом общемировой доход своих граждан вне зависимости от места их физического резидентства», — отмечает эксперт.

Тем не менее зачастую приобретение налогового резидентства — одна из основных целей человека, получающего паспорт другого государства. «Многие приобретают паспорт Гренады или Сент-Люсии не только потому, что он дает льготный визовый режим. Это может быть просто бонусом», — рассказывает директор по развитию международных бизнес-услуг и комплаенс Consulco Group Ирина Шамраева.

По ее словам, на практике, после получения гражданства островного государства, физическое лицо может зачастую заказать и получить сертификат налогового резидента. После этого, приходя в банк, человек показывает налоговый сертификат условной Гренады. Гренада не проверяет, является ли он налоговым резидентом какой-либо другой страны или нет. «На самом деле он одновременно, например, провел в России более 183 дней, просто иностранному банку он показывает, что он налоговый резидент той страны, которая не перепроверила, есть ли у него двойное налоговое резидентство, а банку „забывает“ рассказать о России», — поясняет Шамраева.

Пострадавшим в такой ситуации оказывается российский бюджет, так как фактически это приводит к тому, что человек уклоняется от декларирования в России своих иностранных активов. «Предположим, у него есть своя структура в Европе, в банках он себя заявляет налоговым резидентом Гренады, в России он получает зарплату и платит с нее 13% как налоговый резидент, а обо всех остальных, зарубежных доходах, налоговые органы российские просто не знают», — поясняет эксперт.

«Если человек действительно принял решение о переезде в другую страну и перенес туда центр своих жизненных интересов, а также проводит там существенное время — это понятно и нормально. Если же человек фактически купил паспорт в комплекте с налоговым сертификатом островной республики, где ни разу не появлялся, или бывает очень редко — это будет, скорее всего, инструментом уклонения от налогов», — констатирует Шамраева.

Как с этим бороться

С злоупотреблениями ОЭСР предлагает бороться за счет эффективных процедур due diligence, в частности, ОЭСР рекомендует банкам и другим финансовым организациям запрашивать у клиентов документы, подтверждающие реальный постоянный адрес физического проживания, сведения о всех юрисдикциях, где клиенты обладают статусом налогового резидентства.

«Многие банки и без новых рекомендаций применяют такой подход детальной проверки, не полагаясь на самодекларацию клиентов. Для этого необязательно выезжать и проверять факт проживания в доме — можно, например, запросить копии счетов за коммунальные услуги (это уже стандартная практика), копии паспортов со штампами о въезде/выезде, копии налоговых деклараций из всех стран пребывания или стран, где расположены активы, а также любые другие документы, пока сам банк на самом деле не поверит в факт проживания человека по указанному адресу за границей», — говорит Шамраева. Она добавляет, что процедура проверки — трудоемкая и дорогостоящая, и в некоторых ситуациях банки могут упрощать ее не потому, что готовы пособничать в сокрытии доходов, а потому, что у них нет на это ресурсов.

Однако, отмечает Терехин, на практике реализация этих мер может лишь породить дополнительную бюрократическую нагрузку на всех, в том числе и добросовестных, граждан, но не возыметь действительного результата. «Необходимо выработать целый комплекс мероприятий, которые бы в своей совокупности исключали возможность использования подобного рода схем», — говорит он. Эффективной мерой, в частности, могло бы стать установление ответственности за представление лицом неполной информации о своем первоначальном резидентстве.

Доклад ОЭСР был опубликован 19 февраля, в течение месяца организация проводила консультации по этому вопросу. ОЭСР не является законодательным органом и вправе лишь выдавать рекомендации, однако, как показывает практика, они становятся обязательными к исполнению.

«Те страны, которые пытались раньше затянуть процесс реализации подобных инициатив, сейчас вынуждены играть в общем тренде», — говорит Шамраева. В пример она приводит Латвию. В феврале этого года финансовая разведка США опубликовала доклад об отмывании денег и коррупционной деятельности в банковской системе Латвии, где обнаружили расчетные операции, связанные с Северной Кореей . После этого работа всех латвийских банков с клиентами — нерезидентами Латвии резко затруднилась.

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«Для некоторых европейских банков компании, у которых был счет в латвийском банке, автоматически попадают в черный список. Здесь то же самое: если кто-то из общего тренда выбьется, с ним просто перестанут работать», — заключает эксперт Consulco.

ОЭСР явно намерена добиться неукоснительной реализации CRS. 13 марта организация выпустила новые правила раскрытия информации, в соответствии с которыми юристы, бухгалтеры, финансовые консультанты и банки должны информировать налоговые органы о любых схемах, которые они создают для своих клиентов, чтобы избежать обмена информацией в рамках CRS или предотвратить идентификацию бенефициаров структур или трастов. «Время уклонистов и их советников, которые все еще хотят играть по старым правилам и скрывать свои активы в офшорах, истекло», — заверил директор Центра налоговой политики и администрации ОЭСР Паскаль Сен-Аманс.