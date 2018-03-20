Народный календарь. 20 марта. Пришел Павел Капельник: с крыш капает, но нос царапает

Красивое имя Павел в этот день поминалось когда-то не раз: вспоминали на Руси Павла Исповедника и преподобного Павла Препростого.

По традиции считалось, что именно на Павла весна вступает в свои права: звенит капелью, крушит лед на реке, белит стволы берез. Тепла, правда, в это время не ждали: все понимали, что погода может быть неровной.

Отражалось это понимание и в фольклоре: «С крыш капает, но нос царапает» — это о том, что мороз вполне еще может ущипнуть за нос или какое иное место.

Весну этого периода как только ни называли — и изменница, и неверная, и даже мачеха. Забавно, кстати: сейчас мы можем услышать, как, например, грохочет, падая вниз, лед в водосточных трубах, но никаких особенных ассоциаций этот звук у большинства не вызовет. А вот в давние времена падение сосулек или наледей с крыш тогда невысоких еще домов имело однозначную трактовку: это грехи наши тяжкие падают, не иначе! А поскольку грехов было немало, было положено молиться в этот день образу, названному «Споручницей грешных».

Праздник в честь обретения этого образа происходит 11 июня, но молиться ей нужно и на Павла в том числе. Считается, что удивительный образ помогает обрести надежду, получить душевное облегчение, дает силы на противостояние бедам в тяжелые моменты жизни. Верующие считают, что образ исцеляет от различных недугов, как физических, так и душевных, а родители благословляют им своих детей — на путешествие, создание семьи, дальнюю дорогу. Просят перед этим образом и за близких.

День Павла-капельника для всех, кто с интересом относится к приметам, был днем «тестовым». Считалось, что на Павла приметы можно проверить. Вот, скажем, если к вечеру этого дня небо стало хмурым, быть на следующий день заморозку. А если в этот день капель стала бурной — уродится лен.

Что важно: то, что предощущение весны появляется именно в этот день, со временем доказали и ученые. Именно в этот день, в тот момент, когда Солнце пересечет экватор, к нам приходит весна — по астрономическим часам. По это причине День весеннего равноденствия всегда отмечали как не просто важный, а великий праздник.

С именинами на Павла можно поздравлять Анну и Антонину, Василия, Евгения и Евдокию, Емельяна, Ефрема и Ксению, а также Марию, Надежду, Николая и… самого Павла, разумеется!

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