Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 19 на 20 марта 

Поздравления президента, оскорбления американского посла, политико-религиозные карикатуры Джима Керри, угрозы Трампа смертной казнью и несколько научных открытий.
Десятки мировых лидеров поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента России, за исключением США, которых итог выборов в РФ не удивил, поэтому поздравлять Путина с переизбранием там не сочли нужным.
Андрей Кончаловский рассказал, почему не может быть министром культуры, опровергнув слухи о своем возможном назначении на пост.
Дональд Трамп призвал наказывать наркоторговцев смертной казнью и вместе с Китаем и Мексикой бороться с наркотрафиком.
Глава Палестины Махмуд Аббас обругал посла США в Израиле в гневном запале, на что США призвала его вместо гневных речей сделать что-либо полезное для жителей страны.
Тереза Мэй назвала отравление Скрипаля «моделью поведения России в Европе».
Звезда сериала «Секс в большом городе» выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка.
Джим Керри направил творчество в политико-религиозное русло и разместил в соцсети похожую на Сару Сандерс карикатуру, чего не оценили пользователи Сети.
Американские эндокринологи обнаружили губительное влияние некоторых эфирных масел на мужские гормоны, а немецкие кардиологи выявили очередное негативное влияние алкоголя на сердце.