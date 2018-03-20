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У тюменца, задолжавшего 57 миллионов рублей, арестовали дорогой внедорожник и два земельных участка
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У тюменца, задолжавшего 57 миллионов рублей, арестовали дорогой внедорожник и два земельных участка 

72.ru 3 часа назад
Фото: 72.ru
На днях должник передал тюменским приставам два земельных участка и автомобиль Toyota Land Cruiser 200. 48-летний житель областного центра задолжал более 50 миллионов рублей. Он заключил договор займа денег с физическим лицом. Заемщик должен был возвратить полученную сумму в указанные сроки, но свои обязательства выполнил лишь частично. В итоге суд постановил взыскать с тюменца задолженность по договору займа, а также проценты за пользование чужими деньгами.
— Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с местного жителя 56,9 миллионов рублей. Тюменец не приступил к выплате долга и уклонялся от встреч с судебным приставом, — рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области.
Приставы выяснили, что у должника есть два земельных участка в Тюменской области и дорогой внедорожник, после чего отправились арестовывать это имущество. На втором участке приставы обнаружили автомобиль Toyota Land Cruiser 200, 2015 года выпуска, и самого должника.
В минувшую пятницу, 16 марта, тюменец приехал на встречу с судебными приставами. Мужчина предоставил документы на земельные участки, автомобиль был изъят и направлен на спецстоянку.
После ареста имущества у жителя Тюмени есть возможность в течение 10 дней погасить задолженность, иначе внедорожник и два земельных участка выставят на торги для погашения долга.
В списках должников у приставов числятся тысячи тюменцев, которые, кажется, и не думают возвращать деньги. Чаще всего горожане не хотят платить административные штрафы по налогам, но бывают истории и поинтереснее. Самая большая задолженность имеется у мужчины, который взял у знакомого 445 миллионов 453 тысячи рублей. Рейтинг тюменских должников в материале 72.ru.
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