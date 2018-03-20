Две лавины снега раздавили «Тойоту» в Новосибирске

Инцидент произошел на ул. Щетинкина, возле дома №34. С 7-этажного жилого дома сошло сразу две лавины подтаявшего мокрого снега. В итоге зацепило стоявшую довольно далеко от дома красную Toyota Auris. Крыша и капот машины серьезно повреждены.

«Соседка еще не в курсе. В прошлом году была такая же ситуация. Управляющей компании, видимо, все равно», — рассказала подписчица «АСТ-54», приславшая фотографии.

Весной с крыш в Новосибирске снег падает не только на машины. 7 марта у дома на улице Энгельса, 23 на детскую коляску упала большая сосулька вместе с комом снега с крыши. Ребенка в ней не было, однако транспортное средство ремонту не подлежит.

Недавно Следственный комитет завершил расследование прошлогоднего инцидента, когда на коляску с младенцем упал кусок льда.

Прибывший врач неотложки диагностировал у ребенка сотрясение головного мозга с подозрением на перелом лобной кости. В тяжелом состоянии девочку госпитализировали в детскую горбольницу №1. В случившемся обвинили 59-летнего директора ООО, которая не потребовала от своих сотрудников очистить крышу. Возбуждено уголовное дело.