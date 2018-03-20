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Владелец мотоцикла Harley-Davidson выиграл суд у АЗС
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Владелец мотоцикла Harley-Davidson выиграл суд у АЗС 

Motonews.ru 1 час назад
Фото: Motonews.ru
Победой мотоциклиста завершилось судебное разбирательство владельца мотоцикла Harley-Davidson и владельца автозаправочной станции (АЗС), на которой мотоцикл сгорел во время заправки.
Сам инцидент произошел почти два года назад — 30 июля 2016 года. Владислав Лобанов остановился заправиться на АЗС бренда ВР на 87-м километре МКАД. Попросив заправщика залить полный бак, он ушел в помещение АЗС.
Однако заправщик оставил мотоцикл без присмотра, при этом у заправочного пистолета не сработала отсечка, когда бак заполнился, топливо начало выливаться из горловины, попало на двигатель и глушитель, образовались пары, которые загорелись. Байк сгорел полностью.
Судебные разбирательства завершились только в конце февраля этого года. Суд принял аргументацию мотоциклиста и постановил взыскать с владельца АЗС стоимость сгоревшего мотоцикла (определенную в 1 099 000 рублей), а также компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей (в сто раз меньше, чем просил истец).
Также владелец АЗС должен будет выплатить штраф за то, что отказался удовлетворить законные требования потребителя, когда владелец мотоцикла направил ему досудебную претензию. Которую тот проигнорировал.
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