Глава Ирбита построил административный барьер от навязчивых горожан

Глава Ирбита Геннадий Агафонов ограничил встречи с жителями города. Если раньше у ирбитчан была возможность записаться на прием к мэру по телефону, то теперь нужно идти в администрацию вместе с паспортом, сообщает во вторник, 20 марта, «АиФ-Урал»

На действия местного главы жалуется известный в Ирбите общественный деятель Алексей Кононов . Мужчина попытался записаться на личный прием к мэру, но ему было отказано. «19 марта я три раза позвонил в администрацию с целью записаться на личный прием к главе Ирбита Геннадию Агафонову. Но в итоге секретарь мне отказала и предложила лично прийти в администрацию с паспортом для записи на прием», — рассказал корреспонденту «АиФ-Урал» Алексей Кононов.

При этом, по его словам, отказ был мотивирован постановлением главой Ирбита от 30 декабря 2016 года, в котором запись на личный прием граждан по телефону была отменена. «Считаю, что данное распоряжение создает административный барьер между властью и народом, так как главой города не учитывается тот факт, что гражданин в силу различных обстоятельств не имеет возможности визита в администрацию города», — отметил общественник.