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Глава Ирбита построил административный барьер от навязчивых горожан
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Глава Ирбита построил административный барьер от навязчивых горожан 

АиФ Урал 3 часа назад
Фото: АиФ Урал
Глава Ирбита Геннадий Агафонов ограничил встречи с жителями города. Если раньше у ирбитчан была возможность записаться на прием к мэру по телефону, то теперь нужно идти в администрацию вместе с паспортом, сообщает во вторник, 20 марта, «АиФ-Урал».
На действия местного главы жалуется известный в Ирбите общественный деятель Алексей Кононов. Мужчина попытался записаться на личный прием к мэру, но ему было отказано. «19 марта я три раза позвонил в администрацию с целью записаться на личный прием к главе Ирбита Геннадию Агафонову. Но в итоге секретарь мне отказала и предложила лично прийти в администрацию с паспортом для записи на прием», — рассказал корреспонденту «АиФ-Урал» Алексей Кононов.
При этом, по его словам, отказ был мотивирован постановлением главой Ирбита от 30 декабря 2016 года, в котором запись на личный прием граждан по телефону была отменена. «Считаю, что данное распоряжение создает административный барьер между властью и народом, так как главой города не учитывается тот факт, что гражданин в силу различных обстоятельств не имеет возможности визита в администрацию города», — отметил общественник.
Мужчина ради эксперимента попробовал записаться на прием в администрации других муниципалитетов города, где ему не было отказано. В частности, Алексея Кононова записали на прием к губернатору Свердловской области, мэру Екатеринбурга, главам Верхней Пышмы и Алапаевска. По факту общественник обратился с жалобой в прокуратуру Свердловской области о нарушении его конституционных прав.
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