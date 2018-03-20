На Алексинской БКФ открыли модернизированную линию производства картона

Глава региона Алексей Дюмин отметил наличие эффективного сотрудничества между руководством Тульской области и SFT Group. Одним из его итогов стало оперативное выполнение работ по модернизации картоноделательной машины. Соответствующее решение было утверждено в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума.

Модернизация Алексинской БКФ позволила повысить производительность работы предприятия, сократить потребление воды и улучшить экологическую ситуацию в регионе. На сегодняшний день фабрика является одним из ведущих отечественных производителей коробочного и гильзового картона. В обозримом будущем в Алексине планируют построить завод, выпускающий гофрокартон.