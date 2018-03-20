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Мэрия Канска заплатила 10 млн рублей за нечищеные дороги
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Мэрия Канска заплатила 10 млн рублей за нечищеные дороги 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Мэрия Канска заплатила около 10 миллионов рублей за невыполненные работы по уборке снега. Этот факт выявила Канская межрайонная прокуратура.
Согласно проверке, зимой этого года улицы города не убирались два месяца. За данное нарушение администрация Канска заплатила около 10 миллионов рублей. В прокуратуре считают, что такая ситуация могла возникнуть из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны мэрии за работой по уборке снега.
Для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных должностных лиц к ответственности главе Канска и директору ООО «ПТС РД» внесены представления.
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