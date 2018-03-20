Как Россия изменилась при Путине: семь тенденций

За те 18 лет, что Путин правит Россией , в стране произошло множество изменений. Многие россияне стали лучше жить с экономической точки зрения, но при этом демократию ограничили, а Путин вложил много миллиардов в наращивание военной сферы.

Вот некоторые из этих изменений.

1. Экономика стала лучше

В первые годы Путина у власти ВВП России сильно вырос, что было связано с ценами на нефть. В 2014 году случился резкий спад — в этом году Россия вторглась в Крым . Важнейшим фактором, влияющим на президентство Путина, были цены на нефть, которые пошли вверх именно в тот год, когда он пришел к власти. Это дало Путину гораздо больше пространства для маневра в экономике, чем было у его предшественников.

2. Зарплаты поднялись…

Вплоть до 2013 года средняя заработная плата росла каждый год. После того как Россия вторглась в Крым, рубль обрушился. Это значит, что его покупательная способность сильно уменьшилась, а доходы, в первую очередь среднего класса, упали, даже учитывая, что уровень зарплат в рублях продолжал расти.

3….а инфляция снизилась

Вплоть до 2014 года Путин часто упоминал низкую инфляцию в числе своих самых значительных успехов. Эта тенденция прервалась в 2014 году, когда Россия вторглась в Крым, и рубль рухнул.

4. Вооруженные силы разрослись, получив многомиллиардные вливания

Важный приоритет Путина — реформирование и перевооружение российской армии, которая была в жалком состоянии, когда он стал президентом. Расходы на оборону подскочили. Новые мощные вооруженные силы использовались в том числе во время аннексии Крыма, а также для участия в войне в Сирии в 2015 году.

5. Демократия деградировала

При Путине российская демократия однозначно откатилась далеко назад. Самые большие проблемы — повсеместное притеснение независимых СМИ, невозможность для оппозиционных партий баллотироваться на выборах, а также подтасовка результатов выборов, которая стала обычным делом. С 2008 года, когда рейтинг России в этом отношении опустился ниже определенного уровня, режим стали причислять к консолидированным автократиям. Сюда относятся общества, где диктаторы препятствуют политическому разнообразию и серьезно нарушают политические и гражданские права человека.

6. Русские живут все дольше

При Путине средняя продолжительность жизни россиян увеличилась, что связано с ростом уровня жизни. За тот период, что Путин находится у власти, расчетная средняя продолжительность жизни граждан увеличилась на пять лет.

7….и поднялась рождаемость

Рождаемость в России демонстрировала тенденцию роста вплоть до прошлого года, когда она вновь несколько снизилась. Помимо прочего, Путин серьезно вложился в улучшение родительских пособий.