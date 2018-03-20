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Эксперт: Медведев играет для Путина роль громоотвода
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Эксперт: Медведев играет для Путина роль громоотвода 

Свободная пресса 5 часов назад
Декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов уверен, что премьер-министр Дмитрий Медведев останется на своем посту и после инаугурации президента, так как он играет роль громоотвода для российского лидера Владимира Путина.
«Он берет на себя всю ответственность за издержки и шероховатости социально-экономического курса. Он же принимает все шишки за кризис, санкции и прочее. Поэтому, думаю, на первом этапе Дмитрий Анатольевич точно останется в обойме», — сказал эксперт в интервью «СП».
Но даже, если вдруг будет принято решение о его отставке, то без статусной и мощной должности Медведев не останется.
«Возможно, будет вариант продвинуть его в председатели Конституционного суда, то есть найти применение в той сфере, где Дмитрий Анатольевич является профессионалом», — предположил Шатилов.
Читайте подробнее в материале «СП» «Выборы-2018: Дождется ли Россия перемен от Путина».
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