Эксперт: Медведев играет для Путина роль громоотвода

«Он берет на себя всю ответственность за издержки и шероховатости социально-экономического курса. Он же принимает все шишки за кризис, санкции и прочее. Поэтому, думаю, на первом этапе Дмитрий Анатольевич точно останется в обойме», — сказал эксперт в интервью «СП».

Но даже, если вдруг будет принято решение о его отставке, то без статусной и мощной должности Медведев не останется.

«Возможно, будет вариант продвинуть его в председатели Конституционного суда, то есть найти применение в той сфере, где Дмитрий Анатольевич является профессионалом», — предположил Шатилов.

Читайте подробнее в материале «СП» «Выборы-2018: Дождется ли Россия перемен от Путина».

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