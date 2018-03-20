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Дом в центре Уфы, из стен которого выпадают кирпичи, просят проверить на аварийность
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Дом в центре Уфы, из стен которого выпадают кирпичи, просят проверить на аварийность 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
Дом по улице Революционной, 213/215 в Уфе по жалобе одного из местных жителей проверил Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору. Внеплановая проверка выявила на месте массу самых разных нарушений.
— Специалисты Госкомитета выявили, что фасад жилого дома находится в неудовлетворительном состоянии, не исключающем выпадение кирпичей из кирпичной кладки, более того, не предприняты меры по обеспечению безопасности людей — отсутствие ограждений, предупреждающих об угрозе жизни, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В числе нарушений, которые обнаружили проверяющие, — трещины на потолке и стенах, следы протечек и неисправность электроустановки жилого дома. Газовики, выехавшие на осмотр вместе с чиновниками, выявили нарушения в одном из помещений на цокольном этаже.
Теперь управляющей компании, на балансе которой находится дом, предстоит уплатить штраф и в кратчайшие сроки устранить все выявленные нарушения — соответствующее предписание положили на стол руководителю УЖХ. Исполнение решения находится на контроле Госкомитета.
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