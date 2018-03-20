Дом в центре Уфы, из стен которого выпадают кирпичи, просят проверить на аварийность

Дом по улице Революционной, 213/215 в Уфе по жалобе одного из местных жителей проверил Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору. Внеплановая проверка выявила на месте массу самых разных нарушений.

— Специалисты Госкомитета выявили, что фасад жилого дома находится в неудовлетворительном состоянии, не исключающем выпадение кирпичей из кирпичной кладки, более того, не предприняты меры по обеспечению безопасности людей — отсутствие ограждений, предупреждающих об угрозе жизни, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В числе нарушений, которые обнаружили проверяющие, — трещины на потолке и стенах, следы протечек и неисправность электроустановки жилого дома. Газовики, выехавшие на осмотр вместе с чиновниками, выявили нарушения в одном из помещений на цокольном этаже.

Теперь управляющей компании, на балансе которой находится дом, предстоит уплатить штраф и в кратчайшие сроки устранить все выявленные нарушения — соответствующее предписание положили на стол руководителю УЖХ. Исполнение решения находится на контроле Госкомитета.