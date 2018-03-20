Закрытие улицы Татищева перенесли на несколько дней

На ВИЗе перенесли сроки закрытия улицы Татищева. Участок от Мельникова до Пирогова в сторону центра планировали перекрыть сегодня, однако пока движение ограничивать не будут. Об этом Е1.RU рассказали в администрации Екатеринбурга

— Сроки сдвинулись из-за снегопада, — уточнила Е1.RU председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева. — Если во вторник всё расчистят для проведения необходимых работ по подготовке к чемпионату, то уже в среду улицу перекроют.

Как только закроют участок Татищева, улицу Мельникова от Татищева до ВИЗ-бульвара сделают односторонней. Объезд закрытого отрезка будет организован по улицам Мельникова, Крауля и Репина.

Кроме того, на улицах возле Центрального стадиона запретят парковку. Знаки повесят на Татищева от Токарей до Мельникова, Ключевской от Токарей до Мельникова, Крауля от Токарей до Пирогова, Токарей от Крауля до Татищева, Мельникова от Крауля до ВИЗ-Бульвара и ВИЗ-бульвар от Мельникова до Репина.

С 9 февраля до конца июня для транспорта закрыли улицу Ключевскую от Мельникова до Пирогова и Пирогова от Ключевской до Анри Барбюса . Тогда же улица Крылова от Ключевской до Крауля стала двусторонней.