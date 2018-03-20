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Мэрия Красноярска и СФУ подписали соглашение о сотрудничестве
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Мэрия Красноярска и СФУ подписали соглашение о сотрудничестве 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С такими проектами уже есть конкретика. В частности, будут разработаны совместные программы по усовершенствованию улично-дорожной и маршрутной сети в городе, по результатам исследований ученых скорректируется схема транспортных потоков, организована парковочная сеть в Красноярске.
Мэр Сергей Ерёмин при подписании документа отметил, что администрацию города и вуз связывает многолетнее сотрудничество: специалисты СФУ выступают экспертами в вопросах организации дорожного движения в Красноярске, создании благоприятной городской среды и т.д.
«Не все проблемы на дорогах решены, но вместе с вами, учеными, исследователями мы можем добиться главного — сделать наш город лучше», — сказал мэр. Кроме того, по словам Еремина, сотрудничество с университетом позволит решить кадровые вопросы, актуальные для города.
Фото: мэрия Красноярска
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