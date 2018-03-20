Минприроды: Россия активно участвовала в подготовке декларации Всемирного водного форума

По словам чиновника, который возглавляет российскую делегацию на ВВФ, по итогам форума планируется подписание ряда документов с учетом различных экспертных и научных процессов. «Отдельно ведется политический процесс, и [по его итогам] будет подготовлена министерская декларация. Безусловно, Россия принимала активное участие в работе по подготовке этой декларации», — сказал Кириллов.

"Этот документ отражает позицию России по вопросам управления водными ресурсами, по вопросам международного сотрудничества в рамках, прежде всего, системы ООН , существующих на сегодняшний день инструментов и международных конвенций. Он также призывает к повышению водного потенциала каждой нации, более эффективному управлению имеющимися водными ресурсами, их сбережению, обеспечению продовольственной безопасности как на сегодняшний день, так и для будущих поколений. Все это нашло отражение в декларации, и мы благодарны нашим партнерам за то, что большинство стран разделяло в принципе российские подходы", — добавил представитель Минприроды РФ.

Диалог и обмен опытом

По его словам, Всемирные водные форумы стали уже «традиционной площадкой водохозяйственного диалога». «Это восьмое подобное мероприятие, оно проходит раз в три года, собирает крупнейших экспертов со всего мира, а также управленческий сегмент — правительства разных стран, законодательные органы, органы местного самоуправления. Безусловно, на таком мероприятии осуществляется экспертная „обкатка“ самых принципиальных, самых необходимых на сегодняшний день решений для преодоления существующих региональных водных проблем. Учитывая, что наша страна — одна из крупнейших водных держав в мире, вторая после Бразилии по запасам пресной воды, активное участие России в мировом водохозяйственном диалоге необходимо, с одной стороны, для нас в контексте трансграничного сотрудничества, а также, [с другой стороны], с точки зрения передачи нашего управленческого международного опыта», — отметил Кириллов.

19-20 марта российская делегация принимает участие в министерской встрече в рамках ВВФ. Она также присутствует на нескольких круглых столах, в том числе на тех, которые касаются вопросов финансирования, изменения климата и сохранения водных ресурсов.

ВВФ проходит в бразильской столице с 18 по 23 марта. Организатором мероприятия является Всемирный водный совет. Форум, который собирается раз в три года на протяжении уже 20 лет, объединяет представителей профильных государственных органов, специалистов, ученых, а также экологов и активистов.