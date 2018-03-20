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В Приморье ученые создали шоколад с женьшенем и золотом
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В Приморье ученые создали шоколад с женьшенем и золотом 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Российская Газета
Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета создали шоколад, обогащенный высокотехнологичным экстрактом женьшеня с добавлением пищевого сусального золота. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Благодаря особой технологии извлечения ценных компонентов растения на наноуровне, в шоколаде сохраняются все полезные свойства «корня жизни». В медицине женьшень помогает стимулировать нервную систему, повышать умственную и физическую работоспособность, а также снижать уровень холестерина и глюкозы в крови.
По словам ученых, в одной плитке шоколада будет содержаться суточная доза нутриентов, укрепляющих иммунную систему, и обладающих антиоксидантным и энергетическим эффектом.
В настоящее время технология продукта дорабатывается.
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