В Великобритании хотят провести обыск в Cambridge Analytica

МОСКВА , 20 мар — РИА Новости . Комиссар по информации Великобритании Элизабет Дэнхам может обратиться в суд за ордером на обыск в офисе компании Cambridge Analytica, фигурирующей в скандале с незаконным получением данных о 50 миллионах пользователей Facebook.

"Седьмого марта я направила запрос о получении доступа в Cambridge Analytica, им был дан срок до шести часов вечера понедельника, чтобы ответить на него. Если я не получу ответа от них, то тогда мы обратимся в суд за ордером", — заявила Дэнхам в эфире телеканала Channel 4.

Она добавила, что проинструктирует свой штаб по этому вопросу во вторник.

"Нам необходимо заглянуть туда, изучить базу данных, сервера и понять, как Cambridge Analytica обрабатывала или удаляла информацию. Сейчас ходит очень много противоречивых историй", — заключила Дэнхам.

В субботу издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей в субботу объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. После сообщений об утечке данных пользователей соцсети акции мессенджера Facebook в понедельник дешевели на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7%.