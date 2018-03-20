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В Великобритании хотят провести обыск в Cambridge Analytica
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В Великобритании хотят провести обыск в Cambridge Analytica 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Комиссар по информации Великобритании Элизабет Дэнхам может обратиться в суд за ордером на обыск в офисе компании Cambridge Analytica, фигурирующей в скандале с незаконным получением данных о 50 миллионах пользователей Facebook.
"Седьмого марта я направила запрос о получении доступа в Cambridge Analytica, им был дан срок до шести часов вечера понедельника, чтобы ответить на него. Если я не получу ответа от них, то тогда мы обратимся в суд за ордером", — заявила Дэнхам в эфире телеканала Channel 4.
Она добавила, что проинструктирует свой штаб по этому вопросу во вторник.
"Нам необходимо заглянуть туда, изучить базу данных, сервера и понять, как Cambridge Analytica обрабатывала или удаляла информацию. Сейчас ходит очень много противоречивых историй", — заключила Дэнхам.
В субботу издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.
Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей в субботу объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. После сообщений об утечке данных пользователей соцсети акции мессенджера Facebook в понедельник дешевели на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7%.
В декабре 2017 года СМИ сообщали, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет в США расследование так называемого «вмешательства РФ» в выборы в 2016 году, запросил документы у фирмы Cambridge Analytica, в том числе электронные письма всех сотрудников, которые работали с кампанией Трампа. Данные были переданы в комитет по разведке палаты представителей, а глава Cambridge Analytica Александр Никс дал показания перед комитетом по видеосвязи.
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