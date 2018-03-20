Всемирный день Земли

Всемирный день Земли проводится в день весеннего равноденствия в Северном полушарии (или осеннего равноденствия в Южном полушарии), когда длительность дня и ночи практически равна по всему миру, для привлечения внимания к глобальным проблемам нашей планеты, ее уязвимости и ценности.

В 2018 году день весеннего равноденствия выпадает на 20 марта.

Символизм Дня Земли — равновесие и баланс равноденствия. В этот день каждый человек и учреждение должны выступать в качестве попечителей Земли, и искать, что можно сделать в области экологии, экономики и этики на благо людей и планеты.

Традиция празднования Дня Земли в день весеннего равноденствия была заложена Джоном Макконеллом, американским бизнесменом и издателем, создателем флага Земли. В октябре 1969 года он предложил провести празднование Дня Земли в городе Сан-Франциско США ) в день весеннего равноденствия, а в ноябре 1969 года представил проект празднования этого дня на конференции ЮНЕСКО по вопросам окружающей среды.

Руководству Сан-Франциско предложение Макконелла понравилось, и 21 марта 1970 года в первый раз в городе было организовано празднование Дня Земли.

Идея проведения Дня Земли была поддержана генеральным секретарем Организация Объединенных Наций У Таном и другими мировыми лидерами и распространилась по всему миру.

В этот день ежегодно в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) звучит Колокол Мира (Peace Bell), установленный в 1954 году и отлитый из монет, пожертвованных детьми всех континентов, а также орденов, медалей и других почетных знаков людей многих стран. Он является символом глобальной солидарности людей Земли.

Колокол начинает звонить точно в момент начала весеннего равноденствия в Северном полушарии и осеннего в Южном полушарии. Первый раз его звон прозвучал в день весеннего равноденствия 21 марта 1971 года. Инициатором этого события также был Джон Макконелл, поддержанный генеральным секретарем ООН У Таном.

В День Земли в Колокол Мира звонили многие известные мировые деятели. Среди них два генеральных секретаря ООН — У Тан и Курт Вальдхайм, американский астронавт Эдвард Гибсон, представители различных церквей, мэр Нью-Йорка, члены парламентов, лауреаты Нобелевской премии, дети из Израиля Палестины , дипломаты и др.

Смысл этой церемонии состоит в том, чтобы в течение минуты, пока звонит Колокол Мира, люди подумали, что они должны сделать, чтобы сохранить нашу планету, осознать себя ее гражданами и улучшить жизнь всего живого на Земле.

Частью церемонии является поднятие флага Земли, который придумал Джон Макконелл в 1970 году. Флаг представляет собой фотографию нашей планеты, снятую из космоса.

В 1997 году флаг Земли был вручен летчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Анатолию Березовому во время празднования Дня Земли в ООН. Позднее несколько экземпляров флага были доставлены на борт космической станции «Мир». Флаги Земли, побывавшие на орбитальной станции «Мир», вручены музею им. Н. К. Рериха в Москве , музею Н. К. Рериха в Нью-Йорке и Международному гуманитарному фонду «Знание».

России церемония «Колокол Мира в День Земли» впервые была проведена в 1998 году в Москве. Ее организаторами стали Международный Центр-Музей имени Н. К. Рериха, Международный гуманитарный фонд «Знание», Федерация космонавтики России, Международная Ассоциация фондов Мира.