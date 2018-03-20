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Арктическое побережье России сильно загрязнено уже более чем в сотне мест
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Арктическое побережье России сильно загрязнено уже более чем в сотне мест 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Арктическое побережье России уже насчитывает более 100 районов, загрязнение которых существенно превышает допустимые нормы, в их числе Кандалакшский залив и Обская губа, предупреждает Центр «Антистихия».
В арктической зоне РФ размещены атомные электростанции, пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей ВМФ, химически опасные и взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций, которые могут стать источниками ЧС техногенного характера.
Основным элементом арктической транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии РФ в Северном Ледовитом океане, является Северный морской путь, который в перспективе может стать важнейшей международной транспортной магистралью.
"По оценкам ученых, только в российской части Арктики есть более сотни «горячих точек» — районов, где масштабы загрязнения существенно превышают допустимые нормы. Часть из них, например Кандалакшский залив и Обская губа, связана с деятельностью нефтегазового комплекса", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что промышленность Арктики в настоящее время в основном ориентирована на разработку полезных ископаемых. Однако она неразрывно связана с другими частями планеты, поэтому загрязняющие вещества поступают сюда из прилегающих территорий вместе с воздушными, морскими и речными потоками.
"В условиях улучшения условий судоходства в Арктике, в частности по Северному морскому пути, возрастет интенсивность судоходства, что неизбежно приведет к росту рисков синергетических ЧС, первоначально вызванных авариями судов, и развивающихся затем как экологические в случае масштабных разливов углеводородов", — отмечается в документе.
В среднем на территории арктической зоны России происходят в год более 100 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом отмечается устойчивый рост количества ЧС техногенного характера, среди которых доминируют транспортные аварии (30%), взрывы и пожары технологического оборудования (24%).
Как ранее сообщалось, общая стоимость полезных ископаемых, сосредоточенных в арктическом регионе России, превышает 30 триллионов долларов. Эксперты считают, что постепенно «центр тяжести» нефтегазодобычи России будет смещаться на шельф арктических морей. По их оценке, сейчас в Арктике производится продукция, составляющая 11% национального дохода России (при доле населения равной 1%) и 22% российского экспорта.
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